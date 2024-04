Chi è Francesca Bergesio, concorrente Isola dei Famosi 2024/ “La vittoria a Miss Italia è per mia madre…”

Francesca Bergesio, dal mondo della moda all’Isola dei Famosi 2024

Il cast de L’Isola dei Famosi 2024 è pronto ad accogliere Francesca Bergesio; motori già caldi per l’esperienza inedita da naufraga solo qualche mese dopo il trionfo a Miss Italia 2023. La sua storia è ancora tutta da scrivere data la notorietà recente, ma alcune curiosità sono già reperibili sulla giovane 19enne che ha conquistato la giuria del celebre concorso di bellezza nazionale.

Classe 2004, Francesca Bergesio è appassionata al mondo della medicina come dimostrato dagli studi universitari che ancora oggi segue con dedizione. La scintilla per la moda e per i concorsi di bellezza è piuttosto recente e coincide con l’anno che la vede trionfare proprio a Miss Italia 2023. Nei mesi precedenti aveva infatti primeggiato nei concorsi della Valle d’Aosta e del Piemonte, oltre ad essere eletta come Miss Miluna Piemonte.

Francesca Bergesio, i propositi per il futuro tra medicina e mondo dello spettacolo

Una volta conquistata la fascia di Miss Italia 2023, Francesca Bergesio si è lasciata andare ad una speciale e toccante dedica per il traguardo raggiunto: “Dedico la vittoria alla mia mamma che mi è sempre stata vicina, anche nei momenti più difficili; e alla mia terra, il Piemonte. Spero di poter rappresentare degnamente tutta l’Italia”.

Sempre in occasione della vittoria a Miss Italia 2023, Francesca Bergesio ha chiaramente parlato del suo futuro tra obiettivi prossimi e quelli più lontani. A prescindere dal mondo dello spettacolo – con il quale si cimenterà per la prima volta con l’Isola dei Famosi 2024 – il suo sogno sembra essere quello di continuare a coltivare gli studi di medicina. “Vorrei diventare medico e specializzarmi in cardiochirurgia ma spero anche di affiancare al mio lavoro il mondo della moda o del cinema, al quale non rinuncio”.

