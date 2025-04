Francesca Bosco è stata una dei grandi protagonisti di Amici 24. La ballerina ha concluso la sua avventura al serale nel corso della sesta puntata, dando un duro colpo alla sua squadra, rimasta così senza ballerini. Il suo è stato un percorso fatto di alti e bassi, che le ha portato grandi soddisfazioni ma anche dolori e delusioni, soprattutto nella fase del serale quando ha iniziato a ricevere i primi guanti di sfida della maestra Celentano, accompagnati dalle sue ben note lettere. A sostenerla però c’è sempre stata Deborah Lettieri, in lacrime quando lei ha lasciato il programma.

Antonia vincitrice di Amici 24? Vince tutte le sfide: favorita dei giudici?/ Polemica tra il pubblico

Ma chi è Francesca Bosco? La ballerina è è nata il 6 luglio 2004 e ha dunque 20 anni. È di Priolo, in provincia di Siracusa, e si innamora sin da piccola della danza, grazie soprattutto a sua madre. Francesca è infatti figlia di un’insegnante di danza e ha seguito le sue orme fino a prendere il diploma presso la DAF Dance Arts Faculty.

Francesco, chi è il fidanzato di Chiamamifaro di Amici 24 (Angelica Gori)/ Convivenza e progetti sul futuro

Francesca Bosco e Jacopo Sol sono fidanzati: il sogno dopo Amici 24

Nella scuola di Amici 24, Francesca non ha trovato soltanto la notorietà e un bellissimo percorso da danzatrice, ma anche l’amore. Inizialmente sembrava vicina a Nicolò Filippucci, invece la loro è rimasta soltanto un’amicizia, visto che Francesca si è poi innamorata di Jacopo Sol e lui di lei. I due ragazzi hanno inizialmente tenuto segreta, per quanto possibile, la loro relazione, che è però venuta a galla nel corso del serale, anche grazie a Maria De Filippi. Jacopo, poi, ha dedicato delle bellissime parole d’amore a Francesca prima che lasciasse definitivamente Amici, una dedica che ha commosso la ballerina, dimostrando a tutti quanto sia importante questa storia. E ora, per il loro futuro, Francesca e Jacopo sognano di viversi, finalmente senza telecamere, e consolidare questa loro fresca relazione d’amore.

Chiamamifaro di Amici 24: perché si chiama così e qual è il vero nome/ "È legato ad un ricordo di infanzia"