Chi è Francesca Brienza, compagna Rudi Garcia/ La giornalista è in dolce attesa: presto il primo figlio

Francesca Brienza, la carriera da giornalista: da Roma Tv a La7

Francesca Brienza è la compagna di Rudi Garcia, allenatore di calcio ed ex calciatore francese di origini spagnole che dal 1 luglio ricoprirà il ruolo di tecnico del Napoli campione d’Italia. L’uomo è legato sentimentalmente a Francesca, una giornalista di Roma TV, emittente televisiva dedicata alla squadra giallorossa. La giornalista e conduttrice sportiva ha 37 anni e ha conseguito la laurea in Beni Culturali all’Università di Roma Tor Vergata. Non solo, la bella Francesca in passato ha partecipato anche al concorso di bellezza di Miss Italia.

Poi la carriera di conduttrice sportiva e giornalista per la Roma Tv. Un’esperienza proprio la Brienza ha commentato così: “ero tifosa ma non così ferrata, ero l’unica ragazza della redazione”: Successivamente si è fatta conoscere ed apprezzare come giornalista arrivando alla tv nazionale per poi lavorare per “Il processo del lunedì”, “Tiki Taka”, “Quelli che il calcio” fino al passaggio su La7 dove si è occupata di calcio femminile.

Francesca Brienza: presto il matrimonio con Rudi Garcia?

Francesca Brienza è conosciuta anche per essere la compagna di Rudi Garcia a cui è legata sentimentalmente da diversi anni. Il primo incontro con l’allenatore risale al 2014 quando Garcia allenava la squadra della Roma e lei si occupava di sport per Roma Tv. La coppia è unita ed innamorata, ma al momento non si sono ancora sposati anche se alcuni anni fa proprio la giornalista aveva parlato di un possibile matrimonio con il tecnico.

Un matrimonio che potrebbe arrivare in futuro per l’allenatore che in passato è stato legato a Veronique, la donna che l’ha reso papà di tre splendide bambine: Carla, Eva e Lena. Chissà che con la Brianzina non possa convolare a nozze. Intanto la coppia è approdata al Napoli calcio con una bella notizia: visto che la 37enne giornalista è in dolce attesa di un figlio. Si tratta del primo figlio della coppia, il quarto dell’allenatore spagnolo dal 1 luglio 2023 nuovo allenatore del Napoli Calcio.

