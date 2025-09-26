Chi è Francesca Carraro, nuova concorrente del Grande Fratello: il figlio è un famoso attore.

Lunedì 29 settembre 2025 comincerà la nuova edizione del Grande Fratello e tra i concorrenti di cui due rischiano già la squalifica che varcheranno la famosa porta rossa ci sarà anche Francesca Carraro. Roma, è una mamma che ha visto la propria vita cambiare dopo la scoperta di un tradimento. “Ciao sono Francesca, ho 43 anni, ho 2 figli e sono divorziata da 5 anni” – ha detto nel video di presentazione.

“Il Grande Fratello ha avuto tantissime gatte (due, ndr) dalla gatta morta all’altra Gatta (Shaila, ndr) adesso avrete una gatta da pelare. Faccio trekking, scalo le montagne e faccio alpinismo. Sono una mamma che fa tutto da sola, faccio da mamma e da papà. A volte è faticoso, ma ti ripaga tanto. Ho ricominciato a vivere dopo il divorzio e adesso sono una mamma che esce, fa festa, va in giro. Faccio casino, ve lo dico, faccio casino“, ha aggiunto.

Chi è il figlio di Francesca Carrara, concorrente del Grande Fratello

Francesca Carrara, come ha annunciato lei nel video di presentazione del Grande Fratello, ha due figli grandi di cui uno è un famoso attore. Si chiama Simone De Bianchi, ha 22 anni e ha recitato in due film di successo ovvero Come un gatto in tangenziale film del 2017 dove ha interpretato Alessio, il figlio del personaggio interpretato da Paola Cortellesi e Accattaroma, film del 2023 dove ha interpretato Ruggeretto.

Una mamma vip, dunque, per il Grande Fratello che ha deciso di mettersi in gioco e vivere un’esperienza diversa per poter dare una svolta alla sua vita messa alla prova dalla fine del matrimonio.

