Francesca Carrara, chi è la concorrente del Grande Fratello? Originaria di Roma, Francesca ha due figli che ha avuto da giovanissima

Tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello, condotta quest’anno da Simona Ventura, c’è anche Francesca Carrara. Di 43 anni e originaria di Roma, dove vive da sempre, Francesca ha due figli, uno di 22 e una di 17: il primogenito è Simone De Bianchi, che ha recitato in diversi film al cinema. Un giovane attore che ora si troverà a sostenere la mamma in questa nuova esperienza in un mondo per lei assolutamente nuovo. Su Instagram (qui il profilo) Francesca spesso posta foto della sua famiglia ma anche della sua grande passione: il trekking.

Una mamma giovane, dunque, che ha dedicato tutta la sua vita ai suoi ragazzi: “Diventare mamma è difficile, non hai tante opportunità di lavoro e di studio. Io e i miei figli siamo cresciuti insieme, siamo amici” ha rivelato. Un rapporto splendido per Francesca con i suoi ragazzi, che negli ultimi anni si è trovata a crescere da sola, o quasi: dopo un lunghissimo matrimonio con il papà dei suoi figli e una vita che sembrava perfetta, Francesca ha scoperto un tradimento da parte del suo ex, che si vedeva con un’altra ragazza. Al momento, non pare ci sia un nuovo fidanzato nella sua vita.

Chi è Francesca Carrara del Grande Fratello: la scoperta del tradimento

“Grazie all’istinto di donna ho scoperto che c’era qualcosa che non andava. E ho scoperto che si vedeva con un’altra ragazza. Per me è stata una dura botta perché per 22 anni è sempre stato il mio punto fermo” ha raccontato Francesca Carrara nel video di presentazione al Grande Fratello. La concorrente, che ha deciso così di lasciare il suo ex marito con il quale stava da quando aveva 16 anni, ha deciso ora di riprendersi in mano la sua vita.

Francesca di professione fa la tappezziera e restauratrice, ma metterà in pausa il suo lavoro per godersi a pieno l’esperienza del Grande Fratello, un’occasione di riscatto dopo una vita non sempre semplice, dopo essere diventata mamma da giovanissima e aver subito una separazione inaspettata e dolorosa.

