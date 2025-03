Francesca Chillemi, chi è e carriera dell’attrice: il boom nelle fiction tv

La volta buona torna in onda oggi pomeriggio, mercoledì 5 marzo 2025, con una nuova puntata in onda su Rai 1; tra gli ospiti che si racconteranno ai microfoni di Caterina Balivo c’è anche Francesca Chillemi, attualmente tra le protagoniste dell’ottava stagione di Che Dio ci aiuti nei panni di Suor Azzurra. Nata nel 1985 a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, ottiene la prima ventata di popolarità nel 2003 quando a 18 anni viene eletta Miss Italia.

Ha così inizio una brevissima carriera come modella ma, dopo aver abbandonato il mondo delle passerelle, si è dedicata principalmente all’attività di attrice entrando sin da subito nel settore delle fiction televisive. La prima esperienza sul piccolo schermo è arrivata nel 2004, quando ha recitato in alcuni episodi di Un medico in famiglia; hanno fatto poi seguito altre fiction di successo, dalla storica Carabinieri dove ha recitato nei panni di Laura Flestero a Gente di mare, e in un episodio de Il Commissario Montalbano.

Francesca Chillemi e la recitazione: dalla televisione al cinema

Francesca Chillemi, tra le fiction televisive rientranti nel suo curriculum, ha recitato anche in Squadra Antimafia – Palermo oggi sino al grande successo di Che Dio ci aiuti, dove dà vita al personaggio di Azzurra sin dal 2011; negli ultimi anni, inoltre, è protagonista della serie Viola come il mare accanto a Can Yaman. Non solo attrice ma anche showgirl, avendo preso parte a diversi programmi televisivi come Italia che vai e I raccomandati nel 2004-2005.

Oltre alla tv, Francesca Chillemi ha avuto anche qualche esperienza al cinema; nel 2009 ha recitato in Cado dalle nubi con protagonista Checco Zalone, nel 2017 è stata diretta da Neri Parenti in Natale da chef, mentre lo scorso anno ha recitato in Io e te dobbiamo parlare di Alessandro Siani.

