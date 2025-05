Tutto su Francesca Cruciani, dama del trono over di Uomini e Donne

Tra le dame del trono over di Uomini e Donne che ha conquistato popolarità c’è Francesca Cruciani che vive e lavora a Bracciano. Di Francesca, però, non ci sono molte informazioni anche se dovrebbe avere intorno ai 40 anni. Dopo un’assidua frequentazione con Alessio Pili Stella, Francesca si è tuffata nella conoscenza con Giovanni Siciliano con cui, però, tutto è poi finito per scelta della dama che, di fronte all’atteggiamento del cavaliere con altre donne, ha deciso di mettere un punto.

Dopo la fine della conoscenza con Luana, però, Giovanni ha deciso di riprovarci con Francesca che, nella puntata di Uomini e Donne dell’8 maggio 2025 racconta di aver ricevuto una sorpresa da Giovanni di cui, però, non si fida assolutamente. Francesca racconta che Giovanni da Napoli l’ha raggiunta a Bracciano. “Parliamo tantissimo e devo dire che non mi è stato mai indifferente e quindi è stato un gesto che ho apprezzato”, spiega la dama che, però, dice di non essersi lasciata andare fisicamente con lui.

Francesca Cruciani e Giovanni Siciliano: dura lite a Uomini e Donne

Maria De Filippi manda così in onda un filmato in cui in studio Giovanni corteggia Marilù chiedendole di uscire. Una scena a cui assiste Francesca che si scaglia contro il cavaliere chiedendogli di essere sincero e di non prenderla in giro. In studio, Marilù spiega di non essere assolutamente interessata alla conoscenza con Giovanni che poi litiga duramente con la Cruciani.

“Quest’uomo fa proprio schifo, è una cosa indecente. Tu sei un pagliaccio”, sbotta Francesca. “Io ho sbagliato sicuramente ma chi non sa prendere decisioni sei te. Tu mi hai fatto un corteggiamento spietato, ti sei presentato a casa. Tu stai prendendo per il cu*o tutti, me e la redazione ma chi è Giovanni? Quello che fuori si fa conoscere come un figo o quello che qui fa le sceneggiate?“, dice ancora Francesca che, esasperata gli tira una scarpa.

