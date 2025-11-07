Tutto su Francesca Cruciani, ex dama del trono over di Uomini e Donne che torna in studio con Giovanni Siciliano.

Francesca Cruciani, un’infermiera originaria di Bracciano, è stata una delle dame protagoniste della scorsa stagione del trono over di Uomini e donne. Single e senza figli, dopo aver vissuto delle delusioni sentimentali, Francesca ha deciso di mettersi in gioco partecipando al programma di Maria De Filippi dove l’esperienza nel parterre è cominciato conoscendo Alessio Pili Stella. Tuttavia, la frequentazione con Alessio che, inizialmente, sembrava promettere bene, è finita. Francesca, così, ha deciso di restare nella trasmissione e ha cominciato a conoscere Giovanni Siciliano.

Anche con quest’ultimo, prima del lito fine, sono trascorsi diversi mesi. Giovanni, infatti, dopo aver chiuso la frequentazione con Francesca, ha conosciuto altre dame per poi tornare sui propri passi. Chiusa nuovamente la frequentazione per volere di Francesca, Giovanni ha anche lasciato il programma per poi tornare e lasciare la trasmissione con la Cruciani.

Francesca Cruciani e l’amore con Giovanni Siciliano nato a Uomini e donne

Quando Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani hanno lasciato insieme la trasmissione, in pochi credevano nel loro amore. Lontano dallo studio di Uomini e Donne, invece, Francesca e Giovanni, nonostante qualche discussione e qualche momento di crisi dovuto al carattere di Giovanni, non solo sono riusciti a superare tutto, ma oggi sono sereni, felici e sempre più innamorati.

Nella puntata di Uomini e Donne del 7 novembre 2025, Giovanni e Francesca tornano insieme in studio per raccontare il loro amore. La coppia spiega che, quando c’è l’amore, si supera qualsiasi cosa ed è ciò che è accaduto. I due raccontano di aver trascorso tutta l’estate insieme e la dama racconta anche del legame speciale che ha instaurato con i figli di Giovanni facendo emozionare quest’ultimo.

