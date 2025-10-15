Tutto su Francesca, la nuova dama del trono over di Uomini e Donne che ha conquistato le attenzioni di Federico Mastrostefano.

Tra le nuove dame del trono over di Uomini e Donne c’è Francesca su cui le telecamere si sono posate durante la puntata del 14 ottobre 2025. Ad accendere i riflettori su Francesca è stata Maria De Filippi che ha chiesto alle nuove dame di alzarsi chiedendo a Federico Mastrostefano se avesse voglia di conoscerle. “Delle signore, chi è qui per la prima volta?”, chiede Maria De Filippi mentre le dame alzano la mano. “Sono belle donne, in particolare Francesca”, commenta Federico.

Magda, chi è la dama di Uomini e Donne/ Lite con Mario Lenti e passione con Sebastiano Mignosa

“Con chi balli?”, chiede poi la conduttrice. “Ballo con Agnese”, risponde Mastrostefano. “Ogni lasciata è persa”, commenta Francesca che poi aggiunge che sta scherzano. Agnese, così, prende in mano la situazione lasciando che Agnese balli con Francesca di cui non si sa che lavoro faccia e il suo passato sentimentale. Per quanto riguarda l’età, dovrebbe avere tra i 30 e i 40 anni.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 15 ottobre 2025/ Federico tra Agnese e Francesca, Magda spiazza

Francesca e il primo appuntamento con Federico Mastrostefano a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 15 ottobre 2025, arriva un colpo di scena tra Francesca e Federico Mastrostefano. Dopo averla conosciuta in studio, il cavaliere del trono over ha deciso di uscire con la nuova dama per capire se ci sia del feeling.

Al centro dello studio, Federico e Francesca si confrontano dopo aver trascorso diverso tempo insieme. Il cavaliere, infatti, spiega di essersi concesso inizialmente un aperitivo con Francesca ma l’aperitivo, poi, è diventato una cena al punto che il cavaliere ha poi rimandato al dopo cena l’uscita con Agnese De Pasquale.

Chi è Federico Mastrostefano, cavaliere di Uomini e Donne/ Dall'uscita con Francesca al dopo cena con Agnese