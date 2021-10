Chi è Francesca Falomo, fidanzata di Fabio Galante / “Matrimonio? ci lavoriamo”

Francesca Falomo è la fidanzata dell’ex calciatore Fabio Galante. I due sono stati pizzicati insieme per la prima volta in vacanza ad Ibiza nel 2016 e da allora non si sono mai lasciati. Da un po’ di tempo i due starebbero sognando di creare una famiglia e salire all’altare per compiere il grande passo. “Mi piacerebbe creare una famiglia con lei. Matrimonio? Ne stavamo parlando, ma la pandemia ha ritardato tutto. Sicuramente ci stiamo lavorando”, aveva dichiarato lui in una intervista a Storie Italiane.

Un sogno che sembra condiviso pienamente anche da Francesca, che con Fabio Galante ha trovato un equilibrio perfetto. Lei è da sempre appassionata di sport – ad eccezione del calcio – e movimento, si definisce una persona molto attiva e dinamica.

“Ho sempre voluto occupare il tempo libero con lo sport di movimento, cercando di ottenere risultati efficaci sentendo la fatica”, ha raccontato Francesca Falomo in una interessante intervista. rilasciata a la Gazzetta dello Sport. La showgirl infatti ha praticato danza, basket, sci, spinning in acqua e molti altri sport. Il legame col calcio, come dicevamo, è un po’ più tiepido, anche se simpatizza per l’Inter: “Mio papà e mio fratello sono ipertifosi interisti. Quando Fabio ha visto delle partite con loro, non poteva credere ala passione che gli uomini della mia famiglia mettevano in gioco”.

Tornando alla sua vita privata, sappiamo che la Falomo è laureata in Economia Aziendale e che lavora nel settore del private banking, oltre che come modella, come si evince dal suo profilo su Instagram.

