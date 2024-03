Chi è Francesca Fialdini, conduttrice tv/ Dagli esordi in radio al primo romanzo

Chi è Francesca Fialdini, i primi passi in Radio Vaticana

Da cinque anni allieta la domenica pomeriggio con “Da noi a ruota libera”, appuntamento che segue fisso per i telespettatori subito dopo Domenica In. Stiamo parlando di Francesca Fialdini, tra le conduttrici più apprezzate della tv e che dagli anni 2000 ad oggi è riuscita a moltiplicare i suoi impegni sul piccolo schermo conquistandosi la fiducia e l’affetto del pubblico.

La carriera professionale di Francesca Fialdini è stata quasi tutta dedicata al panorama televisivo, salvo i suoi esordi nel 2004 come conduttrice del notiziario per la redazione Esteri di Radio Vaticana. Il primo impegno alla conduzione risale all’anno successivo con “A sua immagine”, format in onda su Rai Uno dal 2005 al 2013 dove oltre ad avere il ruolo di padrona di casa si mise in evidenza anche come inviata.

Francesca Fialdini, vita privata e curiosità di vita privata

Oltre ad essere uno dei volti più apprezzati della conduzione televisiva, Francesca Fialdini ha esordito anche nel contesto editoriale. Nel 2016 ha infatti pubblicato il suo primo romanzo: “Il sogno di un venditore di accendini”. A seguire sono forse arrivate i suoi impegni più importanti, prima con “La vita in diretta” e poi dal 2019, come anticipato, insieme a Mara Venier domina la domenica pomeriggio con il programma “Da noi a ruota libera”.

Per quanto concerne la vita privata, Francesca Fialdini è sempre stata molto attenta a non esporsi nonostante la notorietà conquistata nel tempo. Le curiosità di carattere sentimentale hanno spesso attirato la curiosità degli appassionati ma la conduttrice non ha mai parlato in maniera diretta di un eventuale relazione. Non a caso, sono da annoverare unicamente rumor e indiscrezioni; dalla liaison con Milo Brunetti – non appartenente al mondo dello spettacolo – al presunto flirt con Pif dopo alcuni scatti relativi al 2018.

