Tutto su Francesca, la nuova concorrente del Grande Fratello di Simona Ventura: ecco chi è.

In attesa della prima puntata che andrà in onda lunedì 29 settembre 2025, in prima serata su canale 5, Simona Ventura continua a svelare l’identità dei concorrenti attraverso dei brevi filmati che Mediaset sta trasmettendo quotidianamente. Dopo Anita che sta già facendo impazzire il popolo di X, è stata presentata un’altra concorrente che arriva direttamente da Roma e che spera di trovare nella casa del Grande Fratello non solo il suo riscatto personale, ma anche la seconda occasione per dare una nuova svolta alla sua vita.

Come annuncia Simona Ventura nel breve filmato, nella casa più famosa d’Italia arriva dopo aver superato un momento difficile che ha fatto crollare tutte le sue certezze. Francesca, questo il nome della concorrente, infatti, ha scoperto il tradimento dell’uomo con cui ha formato la sua vita e che ha cambiato tutto.

Tutto quello che c’è da sapere su Francesca, concorrente del Grande Fratello

“La porta rossa del Grande Fratello sta per aprirsi a inquilini nuovi di zecca scelti in tutta Italia, isole comprese. Come Francesca, la romana de Roma” – ha detto Simona Ventura nel video promo – “È giovane ma ha già due figli grandi. Per loro non è solo una mamma, ma anche un’amica. Una famiglia perfetta, poi un sospetto, un appostamento e la scoperta di un tradimento“.

Con queste parole, Simona Ventura ha annunciato la presenza di Francesca nella casa del Grande Fratello dove si metterà totalmente in gioco con il supporto della sua famiglia.

