Chi è Francesca Michielin? Le ultimissime notizie. L’artista veneta partecipa al Festival di Sanremo 2025, per la terza volta presentando il brano Fango in Paradiso, dopo “Nessun Grado di Separazione” nel 2016, e quindi “Chiamami” in coppia con Fedez nel 2021 (entrambe le edizioni le ha chiuse al secondo posto).

Nata in quel di Bassano del Grappa nel 1995, oltre a cantare scrive i testi e suona strumenti. Il suo nome è divenuto famoso per la prima volta nel lontano 2011, quando trionfò alla quinta edizione di X Factor. Da allora fu una grande ascesa con premi, dischi d’oro e grandi riconoscimenti, a cominciare anche dalla candidatura al David Di Donatello e al Nastro d’Argento.

FRANCESCA MICHELINI, FANGO IN PARADISO A SANREMO 2025: IL LOOK E IL BRANO

Ma come è stato il suo look a Sanremo 2025? Il suo è un dress code semplice, a rappresentare il suo essere minuzioso e solare, quanto caparbio e determinato, firmato Miu Miu. Durante la seconda serata si presenta con un pantalone blu e un top celeste che richiama l’abito della prima serata anche se più minimal, ma impreziosito da gioielli Do Do che la rendono più luminosa. Ma ricordiamo brevemente chi è Francesca Michielin. La cantante non ha bisogno di tante presentazioni, in quanto se pur molto giovane è da considerarsi una veterana. Il testo della sua canzone affronta il delicato tema della fine di un amore e degli strascichi che ne derivano e lo fa con estrema delicatezza come è solito fare la cantante. Fragile ma anche determinata, Francesca Michielin si lascia coinvolgere dal testo lasciando trasparire ogni minima emozione, perché consapevole di quanto sia importante soffrire e affrontare tutte le conseguenze.

Ci può essere del negativo anche in tutto quello che, in apparenza, ci rende felici, proprio come il fango in paradiso. Un testo più maturo rispetto ai precedenti, anche perché l’artista proviene da un periodo non particolarmente positivo per quel che riguarda la sua salute, ma ciò le ha provocato più forza e determinazione. Il pubblico del Festival di Sanremo 2025 è entusiasta e in molti l’hanno osannata perché è una ragazza che fa presa sugli altri e cattura l’attenzione in ogni occasione. Sul suo profilo Instagram, la cantante riceve solo commenti positivi, anche da parte dei colleghi, in quanto suscita una marea di affetto e complimenti anche in virtù della sua innata fragilità. Da annotare che dopo l’esibizione di mercoledì sera l’artista di Bassano del Grappa è scoppiata in lacrime tra le braccia di Carlo Conti: una sorta di liberazione dopo tanta sofferenza, anche perché la cantante è caduta dalle scale durante le prove e ha dovuto utilizzare le stampelle.

FRANCESCA MICHELINI, FANGO IN PARADISO A SANREMO 2025: LA SUA PERFORMANCE

Nulla da eccepire riguarda alla performance dell’artista, in quanto bisogna ammettere che parlare male di Francesca Michielin è come sparare sulla Croce Rossa. E’ una piccola grande donna dotata di straordinarie doti vocali ed è difficile pensare che in un corpo così minuto si nasconda una persona tanto determinata e forte. Musicista a tutto tondo, la cantante veneta cattura il consenso del pubblico pagante e degli addetti ai lavori, in quanto la sua personalità è disarmante. Non ama i fronzoli e canta in maniera pulita senza lasciarsi andare a eccessi ma in maniera molto pacata e sinuosa.

Penso che Francesca Michielin possieda una marcia in più grazie al suo fare da educanda, ma inteso in senso positivo. Si tratta di una ragazza dalle buone maniera che, comunque non la manda mai a dire. Mille pregi e pochi difetti da annoverare, in quanto strepitosa nel modo di porsi e in grado di esprimere una solarità che non passa inosservata. Il suo difetto maggiore è forse l’ingenuità che spesso la penalizza in quanto rischia di andare incontro a troppe delusioni. Non è presenta nella classifica dei primi 5, ma nonostante ciò il suo brano potrebbe ottenere il successo meritato e guadagnarsi una posizione di tutto rispetto.