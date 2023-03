Chi è Francesca Neri e la dura malattia dell’ex moglie di Claudio Amendola/ La grande sofferenza

Francesca Neri e Claudio Amendola, un amore nato sul set

Lo scorso mese di ottobre è arrivata la notizia ufficiale della separazione tra Claudio Amendola e Francesca Neri, entrambi volti noti del cinema italiano e non solo. Già nel corso dell’estate precedente si erano accavallate diverse voci secondo le quali la relazione tra i due fosse al capolinea, prontamente però smentita dai diretti interessati. Solo dopo diversi mesi Il Messaggero riportò la notizia del procedimento giuridico in corso per decretare l’effettivo divorzio ufficiale dopo 25 anni d’amore.

Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi 10 marzo 2023, le cinquine

La notizia della separazione di Claudio Amendola e Francesca Neri ha sconvolto l’opinione pubblica, affezionata all’amore viscerale che entrambi hanno sempre decantato con grande commozione. I due si erano conosciuti nel 1997 proprio grazie ad una collaborazione cinematografica: sul set de Le mani forti era scoccata la scintilla che ha portato poi al matrimonio celebrato nel 2010. Dal loro amore è nato anche un figlio di nome Rocco, attualmente 22enne. A pochi anni dal matrimonio, Claudio Amendola e Francesca Neri hanno avuto modo di collaborare ancora una volta sul set, per la pellicola La mia generazione. Dal 2015 però la donna ha dovuto lasciare momentaneamente il mondo della recitazione a causa di un problema, poi svelato, legato a questioni di salute.

Eurojackpot, numeri vincenti/ Estrazione di oggi 10 marzo 2023 (conc. 20 del 2023)

Francesca Neri e la sofferenza per la cistite interstiziale cronica

Francesca Neri non è nota unicamente per la sua relazione con Claudio Amendola. La donna negli anni si è ritagliata uno spazio di rilievo nel mondo del cinema, affermandosi come uno degli astri nascenti della cinematografia italiana senza dimenticare il panorama televisivo. Come raccontato dal suo ex marito in un’intervista a Verissimo, l’attrice è stata però costretta ad allontanarsi dalla sua attività professionale a causa di una patologia piuttosto debilitante. “Mia moglie Francesca ha una malattia, che le provoca un dolore fisico enorme: non ha una malattia chiara ma una difficoltà nel vivere le sue giornate“.

Cannabis: università cattolica apre un corso/ Teologo: "Discutibile ed illegale"

Francesca Neri soffre infatti di una cistite interstiziale cronica, patologia che prevede forti dolori improvvisi e difficili da controllare che chiaramente mettono in secondo piano, suo malgrado, l’attività professionale. Sulla grande vicinanza del suo ex marito Claudio Amendola ha speso alcune parole sempre a Verissimo, sottolineando quanto sia stato fondamentale. “Non era scontato che Claudio mi stesse vicino, vedevo la sua difficoltà e anche la sua impotenza. Ho pensato fosse giusto allontanarmi per il suo bene: non ero nella condizione fisica di andarmene, ci ho provato. A tratti aspettavo che andasse via lui, però non ha mollato; lui mi ritrova sempre, come faccio io con lui”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA