Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi ma anche ex moglie di Paola Turci, ha un passato nella moda e nella politica ma anche della conduzione radiofonica e televisiva a livello locale. “I miei genitori erano appassionati e mia madre era molto fan di Silvio: la mia passione per la politica è nata presto, e quando poi questo tema lo vivevo sulla mia pelle nelle manifestazioni o nell’attivismo, ho iniziato a frequentare il partito come militante” ha raccontato a “Storie di donne al bivio”. Oggi Francesca Pascale ha cambiato vita: è titolare di un’agenzia immobiliare che si occupa anche di arredamento di appartamenti. In passato, però, nella vita di Francesca è stata preponderante la politica: nel 2009 la Pascale è stata consigliera provinciale di Napoli per il partito Popolo delle Libertà.

Nel 2019, dopo la rottura con Silvio Berlusconi, Francesca Pascale ha conosciuto Paola Turci: le due si sono innamorate e hanno cominciato a vivere insieme, sposandosi tre anni più tardi con rito civile a Montalcino. Paola, che fino a quel momento aveva avuto sempre storie eterosessuali, si è dichiarata innamorata di Francesca al di là dei gusti sessuali: una storia, la loro, che inizialmente ha fatto parlare proprio per questo.

La separazione tra Paola Turci e Francesca Pascale è arrivata due anni più tardi, con grande dolore da parte di entrambe. A “È sempre Cartabianca”, Francesca Pascale ha raccontato qualcosa in più sulla loro separazione: “Forse volersi bene non significa sempre per forza stare insieme. Ci si può volere bene e farsi meno male volendosi bene da lontano. Non mi piace parlare di queste cose perché Paola non è presente e non le piace essere menzionata quando non c’è. Ho amato molto Paola e continuo a volerle bene ma è meglio stare lontane”.