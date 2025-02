Tutto su Francesca Polizzi, corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Tra le corteggiatrici di Gianmarco Steri spunta anche Francesca Polizzi che, durante la presentazione, ha sfoggiato la conoscenza della lingua cinese. La corteggiatrice, inoltre, ha colpito il tronista anche per averlo paragonato a Fitzwilliam Darcy, il noto protagonista maschile del romanzo di Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen. Gianmarco, dopo l’esterna, ha ammesso di essersi documentato e di aver apprezzato il paragone.

La personalità forte di Francesca ha così colpito non solo Gianmarco, ma anche Gianni Sperti. Dopo la messa in onda della puntata, però, Francesca è stata sommersa dagli insulti. il popolo del web, infatti, ha scoperto che Francesca è un personaggio noto su Tik Tok dove è seguita da oltre 180mila followers. Gianmarco, però, nonostante tutto, sta continuando a conoscere Francesca e, nella puntata di Uomini e Donne di oggi, in esterna, la porta al campetto che frequentava da bambino.

Francesca Polizzi risponde alle critiche dopo Uomini e Donne

Dopo la scoperta dell’esistenza di un profilo Tik Tok seguito da tantissimi followers, Francesca Polizzi ha chiesto al pubblico di Uomini e Donne di non etichettarla come tiktoker e ha fornito anche una spiegatone sul grosso seguito che ha sul social.

“3 anni fa ho iniziato a fare video comici sulla mia passione più grande: il cinese. Senza nessun obiettivo, semplicemente perché mi piace farlo. Ero una ragazza fuori sede, lontana da casa e dalla mia famiglia. Il carico di studio era tanto e stavo per la maggior parte del tempo a casa, e fare video mi aiutava a scaricare la tensione”, ha concluso la corteggiatrice.

