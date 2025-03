Tutto su Francesca Polizzi, la corteggiatrice di Uomini e Donne che ha baciato Gianmarco Steri

Tra le tante ragazze che hanno chiamato la redazione di Uomini e Donne per poter conoscere e corteggiare Gianmarco Steri la cui presenza sul trono ha fatto impazzire tutti, spizza Francesca Polizzi con la quale il feeling è scattato sin dalla prima esterna e con la quale è arrivato il primo bacio del suo trono. La 24enne è laureata in Lingue e Letteratura e lavora come insegnante di inglese e cinese. Dopo il suo arrivo a Uomini e Donne, è finita al centro delle polemiche a causa del suo profilo Tik Tok che è abbastanza seguito.

Nonostante le varie critiche, tuttavia, Francesca è andata avanti per la propria strada e con il suo carattere deciso e determinato, oltre che alla sua bellezza, è riuscita a conquistare le attenzioni di Gianmarco che, non solo la sta portando quasi sempre in esterna, ma l’ha anche baciata.

Francesca Polizzi e Gianmarco Steri: il primo bacio a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 10 marzo 2025, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Gianmarco Steri spiegando che il tronista aveva a disposizione una sola esterna che ha scelto di fare con Francesca. Per il tronista e la corteggiatrice va in onda il filmato di un’esterna super romantica fatta a Roma e che si è conclusa con un bacio. “Bravoooo”, urla Gianni Sperti al termine del video.

In studio, così, arriva Francesca e racconta che, in quel momento, ha deciso di seguire l’istinto e di essersi lasciata andare. Il tronista, da parte sua, ammette di essere stato bene e, in studio, l’entusiasmo è alle stelle per il rapporto tra Francesca e Gianmarco che comincia a diventare importante.