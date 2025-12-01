Chi è Francesca, l'ex dama del trono over di Uomini e Donne pizzicata insieme a Roberto Priolo.

Francesca è stata una protagonista dell’attuale stagione del trono over di Uomini e Donne per poche puntate. La sua bellezza ha conquistato le attenzione di Federico Mastrostefano con cui l’ex dama è uscita in alcune occasioni svelando di averlo seguito anche durante il suo percorso sul trono ben sedici anni fa. Bellissima e con un grande desiderio di trovare l’amore, la 34enne da diverse settimane non partecipa più al programma ma il suo nome è salito nuovamente alla ribalta per una segnalazione riguardante Roberto Priolo.

Il cavaliere che ha scelto di frequentare esclusivamente Agnese, nelle scorse settimane, è stato pizzicato insieme a Francesca in un centro commerciale scatenando la reazione della De Pasquale che ha così rinviato l’uscita dal programma.

Francesca e Roberto Priolo: segnalazione a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne dell’1 dicembre 2025, Roberto Priolo conferma la volontà di costruire una storia con Agnese in cui ha trovato una compagna che capisce le sue esigenze da papà ma anche un’amica con cui parlare davvero di tutto. A rovinare l’idillio, tuttavia, è la segnalazione riguardante proprio Roberto e Francesca, pizzicati insieme in un centro commerciale.

Nelle foto pubblicate sul web, i due fanno shopping insieme. Nessun gesto intimo tra i due ma le foto irritano Agnese che conferma di essere stata avvisata di queste foto. Roberto racconta che queste foto sono state scattate prima ancora di frequentare esclusivamente la dama.