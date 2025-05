Chi è Francesca Rettondini e cosa fa oggi: il nuovo fidanzato Rosario e perché non ha avuto figli

Nel ricco parterre di ospiti della puntata di oggi de La volta buona c’è anche Francesca Rettondini, chi è e cosa fa oggi la nota showgirl per anni fidanzata di Alberto Castagna fino alla sua morte? Nata a Verona nel 1971 ha 54 anni, sin da bambina si appassiona alla musica e inizia a studiare pianoforte, a 18 anni si trasferisce a Milano per intraprendere la carriera nel mondo della moda. La svolta avviene nel 1991 quando partecipa alla trasmissione Notte Rock, da lì diventa il volto di soap come Passioni e fiction come I ragazzi del muretto.

Per quanto riguarda la vita privata di Francesca Rettondini, dopo una lunga intensa storia d’amore con Alberto Castagna, molti anni dopo la morte del conduttore ritrova la felicità al fianco di un altro uomo. Il nuovo fidanzato di Francesca Rettondini si chiama Rosario ma su di lui si conoscono poche informazioni. La coppia non ha figli ma la conduttrice e attrice non ha mai toccato apertamente questo tema. Negli scorsi Francesca si è trovata ad affrontare un altro dramma: la malattia della mamma malata di Alzheimer. Nel 2011 inoltre la showgirl è stata vittima del naufragio della Costa Concordia. Oggi Francesca Rettondini continua il suo percorso di attrice di teatro.

Chi è e com’è morto Alberto Castagna, il dolore di Francesca Rettondini: “Mi allontanarono”

Il grande amore di Francesca Rettondini è stato Alberto Castagna. I due si sono conosciuti negli studi televisivi quando lui era già un conduttore affermato e lei si stava appena affacciando al mondo dello spettacolo ma la differenza d’età non è mai stata un problema per entrambi. La loro storia è durata 8 anni ed è stata minata dalla malattia del conduttore dal suo riavvicinarsi, per questo motivo, all’ex moglie Maria Concetta Romano ed alla figlia Carolina, nata nel 1992. Su Alberto Castagna, Francesca Rettondini ha sempre speso parole piene di ammirazione e amore, definendolo un uomo d’altri tempi, galante ed un intrattenitore nato sia in tv che fuori.

Nel 1998, tuttavia, Alberto Castagna ebbe dei gravi problemi di salute che lo portano ad fare interventi su interventi. “Sono sempre stata al suo capezzale giorno e notte” ha rivelato in una recente intervista Francesca Rettondini, prima di aggiungere che fu allontanato dalla famiglia che le impedì di andarlo a trovare e quando fu dimesso decise di ritornare a casa dell’ex moglie: “Lasciandomi così con un dolore ancora più immenso di quello sofferto.” Alberto Castagna è morto il 1 marzo 2025 all’età di soli 59 anni per un’emorragia interna lasciando un vuoto enorme nella sua famiglia, nei suoi amici e colleghi ed in tutti quelli che lo hanno amato e apprezzato come conduttore. “Ho impiegato dieci anni per riprendermi” ha confessato la Rettondini.