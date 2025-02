Francesca Senette, chi è e carriera: la lunga esperienza al TG4

Francesca Senette viene da tutti ricordata come una delle storiche conduttrici del TG4, e proprio nel settore dell’informazione e del giornalismo televisivo ha ottenuto il suo massimo successo. Fu in particolare notata da Emilio Fede, con cui collaborò a lungo nel notiziario di Rete 4, che la inserì in redazione nel 2002 e le affidò la conduzione del TG4 delle 11.30; da quel momento, e fino al 2008, diventò uno dei volti di punta dell’informazione della rete Mediaset.

Il 2008 ha poi deviato in carriera e fatto tappa da Mediaset in Rai, prendendo in mano le redini del programma di Rai 2 Italia allo specchio. Un’esperienza breve e conclusa inaspettatamente per lei, che, in un’intervista a La volta buona dello scorso mese, raccontò: “Fu uno choc, me la ricordo benissimo questa data; io dissi ‘Guarda che hai sbagliato, ho un contratto con la Rai’, invece era vero. Non me l’aspettavo, persi 4 kg in una settimana. Improvvisamente non c’era più niente“.

Francesca Senette, l’incidente e la vita privata: il marito Marcello Forti e i figli Alice e Tommaso

Francesca Senette, inoltre, nel corso della sua vita ha anche affrontato un terribile incidente per fortuna senza gravi conseguenze. Nel 2018, mentre si trovava in autostrada assieme ai figli per le vacanze, una ruota del camper su cui viaggiavano improvvisamente esplose e il mezzo sbandò, facendo testacoda ma senza sfiorare il guardrail né altri veicoli in strada. Fu lei a raccontare ai tempi l’accaduto nel dettaglio, con un post su Instagram: la famiglia fortunatamente ne uscì illesa.

Per quanto riguarda invece la vita privata di Francesca Senette, sappiamo che da diversi anni è sentimentalmente legata a suo marito Marcello Forti, di professione imprenditore. Il matrimonio è stato celebrato nel 2005 in Sardegna, in una cerimonia intima, e dalla loro storia d’amore sono nati due figli, Alice e Tommaso, nel 2006 e nel 2013.