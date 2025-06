Nella vita di Alessandra Amoroso, anche prima che arrivasse Penelope, c’è sempre stata bambina che ha amato come se fosse sua figlia, e così continuerà a fare anche dopo che sarà diventata mamma. Lei si chiama Andrea ed è la nipotina dell’artista leccese, figlia della sorella Francesca. “Lei per me è un grande dono. Andrea è una bambina speciale. Di lei faccio molto fatica a parlare perché mi riempie il cuore. Quando sono triste lei mi dona dei sorrisi pazzeschi: ha una forza incredibile. Ed è bello perché nei suoi occhi vedo un amore incondizionato per me e non è sporcato da nulla: è vero e unico” ha raccontato l’artista leccese.

Alessandra Amoroso, chi è: gli esordi ad Amici e il successo/ "Ho lavorato su me stessa"

“Questo filo che ho tutt’ora con mia nonna è come se lei lo avesse passato alla mia nipotina Andrea” ha spiegato ancora la Amoroso, profondamente innamorata della bimba di sua sorella. “Quando riesco ad avere tempo e vado in Puglia dai miei, lei è la mia priorità, e tutti sono felici di questo” ha raccontato la Amoroso, che con lei passa tutto il tempo che può. La nipotina e sorella di Alessandra Amoroso sono dunque un punto fermo della sua vita, anche se vive lontano dalla sua amata Puglia e dalla sua famiglia.

Chi è Valerio Pastore, il compagno di Alessandra Amoroso/ "Scoperto un nuovo modo di amare"

Andrea e Francesca, nipotina e sorella di Alessandra Amoroso: “Circondata dall’amore delle donne”

Nipotina e sorella di Alessandra Amoroso sono solo alcune delle donne intorno alla cantante. Ora la bimba ha 9 anni e alla notizia che la zia diventerà mamma, è un po’ tesa. “Ha paura che il nostro rapporto possa cambiare” ha raccontato la cantante. Proprio l’artista leccese, ad Andrea, ha detto: “Tu le dovrai insegnare un sacco di cose, sarai più grande e ti prenderai cura di Penelope“. Alessandra Amoroso è dunque convinta che il rapporto con Andrea non cambierà mai perché speciale e unico.