La moglie di Carlo Conti si chiama Francesca Vaccaro: i due sono sposati dal 2012 e due anni più tardi hanno messo al mondo il loro unico figlio, Matteo. Prima di conoscere quella che poi è diventata la donna della sua vita, il conduttore fiorentino non era troppo con la testa sulle spalle, almeno in ambito sentimentale: tante, infatti, le avventure e anche le donne che ha avuto nella sua vita. A rivelarlo è stato proprio lui, che non ne ha mai fatto segreto: “I vantaggi di un matrimonio posticipato? Tante avventure!” ha raccontato nel 2019. Ma chi è la moglie di Carlo Conti e come si sono conosciuti i due, che hanno poi deciso di fare coppia fissa tanto da sposarsi e mettere al mondo un figlio?

Francesca Vaccaro è nata nel 1972 e quando ha conosciuto il marito lavorava come costumista in Rai. Tra loro è stato colpo di fulmine: i due si sono innamorati dietro le quinte di Domenica In e da quel momento hanno deciso di condividere le loro vite insieme, arrivando appunto a dirsi di “sì” davanti a Dio e alla Legge. Successivamente Francesca Vaccaro ha lasciato il loro in Rai dedicandosi a qualcosa di più creativo: è infatti diventata direttrice di un marchio di abbigliamento ecosostenibile, con sede in Toscana e boutique a Firenze, città dalla quale proviene proprio il marito Carlo Conti.

Chi è Francesca Vaccaro, la moglie di Carlo Conti: “Nulla è cambiato”

Carlo Conti e la moglie Francesca Vaccaro stanno insieme ormai da più di venti anni. Si sono infatti conosciuti e innamorati nel 2002 ma solamente più tardi si sono detti “sì”, dieci anni dopo. In passato, prima di arrivare al matrimonio, un momento di crisi li ha portati alla separazione ma successivamente i due si sono riavvicinati e anche sposati.

A fare il tifo per la coppia c’è da sempre una grande amica di entrambi, Antonella Clerici, che parlando della moglie di Carlo Conti l’ha definita “il collante da sempre perfetto”. È lei, infatti, che riesce a tenere in piedi la famiglia con amore e cura. Queste le parole che di recente ha dedicato Francesca Vaccaro al marito: “Dalla nostra prima foto insieme del 2002, al viaggio di nozze , al matrimonio, ad oggi… nulla è cambiato! La stima come uomo, poi marito, poi padre e AMORE grande della mia vita!”.

