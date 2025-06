Dopo una carriera da “single”, con al suo fianco tante donne ma nessuna realmente importante, Carlo Conti ha trovato l’amore ormai diversi anni fa. Nel 2012, infatti, ha sposato Francesca Vaccaro, la donna della sua vita. La moglie di Carlo Conti lavora come lui nel mondo dello spettacolo, ma se il presentatore fiorentino è uno dei volti più conosciuti e amati della tv, non si può dire lo stesso per Francesca. Non per mancanza di bravura, sia chiaro, bensì per il ruolo “dietro le quinte”. Francesca è infatti una costumista e proprio in virtù del suo lavoro ha conosciuto Carlo Conti, facendolo innamorare. Il conduttore e la costumista Rai si sono sposati nel 2012, dopo una storia che andava avanti da qualche anno. Nel 2014, invece, è nato il loro amore, Matteo, unico figlio della coppia.

Carlo Conti, chi è: il lavoro in banca e il successo in radio/ "Ero arrabbiato con me stesso"

La moglie di Carlo Conti, per stessa ammissione del presentatore, ha rivoluzionato la sua vita. “Con Francesca ho scoperto il piacere di fare le cose insieme. Fino a quel momento avevo avuto storie che si erano fermate in superficie” ha raccontato qualche tempo fa il conduttore. Francesca Vaccaro, infatti, è riuscita persino a fargli cambiare idea sul matrimonio: lui ha sempre affermato di non esserne portato, prima però di conoscere proprio la moglie, che ha deciso di sposare. L’amore tra i due è nato nel corso delle puntate di Domenica In: lei era la costumista del programma, mentre oggi gestisce un brand di lusso.

Sanremo 2026, si riunisce il trio toscano? Panariello e Pieraccioni pronti per Conti dopo il misterioso forfa

Francesca Vaccaro, chi è la moglie di Carlo Conti: matrimonio felice dopo quasi quindici anni insieme

Carlo Conti racconta di essere “l’antidivo per eccellenza”: con Francesca Vaccaro, infatti, è un marito qualsiasi, anzi, uno dei più dolci, al di là del personaggio, del conduttore famoso e apprezzato dagli italiani. Tutte le mattine le porta il caffè al letto e la coccola come non mai. Allo stesso tempo è un papà perfetto per il loro Matteo, che ha completato la loro famiglia. “Siamo uniti come il primo giorno, forse ora di più” ha raccontato Carlo Conti parlando dell’amore che lo lega a Francesca. Una storia d’amore, la loro, che continua con il vento a favore, complice il grande amore che li unisce.