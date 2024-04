Chi è Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti: il figlio Matteo/ “Siamo sempre più innamorati…”

Se esistesse un olimpo che riunisce i conduttori italiani, Carlo Conti occuperebbe forse una delle stanze più sfarzose del palazzo. Il suo ruolo per la tv italiana è tra i più considerevoli, al punto da incuriosire gli appassionati anche per le trame che riguardano la sua vita privata e sentimentale. Da diversi anni è legato a sua moglie Francesca Vaccaro e non molti sanno che la loro storia è scandita da tratti degni di un romanzo d’amore.

Carlo Conti sull'addio alla Rai di Amadeus: "Scelta giusta"/ Fabio Fazio: "Passa a Nove? Molto felice"

Carlo Conti e sua moglie Francesca Vaccaro sono sposati nel 2012 ma in realtà la genesi della loro relazione risale a diversi anni prima. Un lungo fidanzamento che però venne caratterizzato da una brusca rottura. Il ritorno di fiamma pare sia stato propiziato da un consiglio di Antonella Clerici che spinse il conduttore a recuperare il terreno perduto e arrivando così a suggellare nuovamente quell’unione. Nel 2014 è nato il figlio di Carlo Conti e Francesca Vaccaro, Matteo: un lieto evento che ha reso la famiglia ancora più solida.

Giuseppe, il padre di Carlo Conti:"Morì quando avevo diciotto mesi"/ "Per me è un mestiere da scoprire"

Francesca Vaccaro e il figlio Matteo: gli amori di Carlo Conti ‘oltre’ la tv

L’amore tra Carlo Conti e sua moglie Francesca Vaccaro non ha subito più intoppi; insieme vivono la relazione lontani dall’attenzione mediatica a dispetto della notorietà del conduttore. Tale scelta è forse finalizzata anche a tutelare il figlio Matteo dalle ingerenze dei media al fine di garantirgli serenità e amore nel suo percorso di crescita. Il figlio di Carlo Conti è prossimo ad affacciarsi all’adolescenza e sicuramente i suoi genitori saranno pronti ad accompagnarlo in questo percorso.

Ma chi è Francesca Vaccaro? La moglie di Carlo Conti non appartiene al mondo dello spettacolo ma in passato ha avuto a che fare con gli studi televisivi. Per diversi anni ha infatti lavorato come costumista per la Rai e pare che proprio grazie a tale impegno abbia conosciuto il suo attuale marito. “Ogni giorno che passa siamo sempre più innamorati, più complici, più uniti, più noi!”. Questa la tenera dedica di Francesca Vaccaro – moglie di Carlo Conti – in occasione del settimo anniversario di matrimonio con il conduttore.

Francesca Vaccaro, chi è la moglie di Carlo Conti/ Dietro il loro amore lo "zampino" di Antonella Clerici?

© RIPRODUZIONE RISERVATA