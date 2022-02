Chi è Francesco Aquila, vincitore di Masterchef 10/ Com’è cambiata la sua vita

Chi è Francesco Aquila?

Partecipare a un talent show rappresenta un’opportunità da sfruttare per chi vuole provare a sfruttare una vetrina così importante e provare a realizzare un sogno che si custodisce dentro di sè da tanto tempo. Se poi si ha la possibilità di vincere il programma, la soddisfazione non può che essere fortissima e ci si augura così che questo possa essere un modo per cambiare vita. Ne sa qualcosa Francesco Aquila, vincitore di “Masterchef Italia 10“, cresciuto puntata dopo puntata al punto tale da conquistare i giudici fino al successo nella finalissima.

Sin da subito lui aveva avuto modo di fare conoscere al pubblico cosa lo avesse spinto a fare questa esperienza così particolare. Il 35enne ha sempre amato cucinare nel tempo libero ed è di origine pugliese, pur vivendo da anni in Emilia Romagna. La sua intenzione era quella di provare a dare una svolta drastica alla sua quotidianità e regalare un futuro migliore alla sua bambina, a cui è legatissimo (è separato).

Francesco Aquila e il suo futuro dopo la vittoria a “Masterchef Italia 10”

“Aquila“, così come lo chiamavano i giudici di “Masterchef Italia 10” per distinguerlo da un altro Francesco che era in gara, ha conquistato tutti per il suo aspetto fisico, che lo rendeva un po’ una sorta di “Johnny Depp de ‘noantri”, ma anche per la sua simpatia. Spesso, infatti, lui terminava le sue frasi con l’espressione “zio Bricco“.

La vittoria nel cooking show gli ha permesso di aggiudicarsi il montepremi, pari a 100 mila euro, oltre che di pubblicare il suo primo libro di ricette, dal titolo “My Way! Zio Bricco, che ricette“. Il testo ha avuto grande success, al punto tale da essere già arrivato alla terza ristampa, a conferma di quanto lui sia stato uno tra i personaggi più amati dal pubblico. Non solo, qualche mese fa ha avuto modo di mettersi alla prova con un programma tutto suo, “Il volo dell’aquila“, trasmesso su Discovery Food Network, dove si dilettava in piatti di ogni genere. E non è esclusa possa esserci anche una seconda stagione.

