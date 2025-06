Chi è Francesco Baccini? Alcune interessanti informazioni sulla sua vita privata, il cantante ha conosciuto il figlio quando aveva due anni.

Tra gli ospiti di Caterina Balivo nella puntata di oggi de La Volta Buona ci sarà anche Francesco Baccini. Il famoso cantante è nato il 4 ottobre 1960 a Genova e si è appassionato alla musica sin da bambino, infatti iniziò a studiare pianoforte. Col tempo ha iniziato a dedicare sempre più tempo alla musica, anche se nel frattempo lavorava al porto della sua città come camallo. Nel 1988 ha pubblicato il singolo ‘Espressione Musica’ ma il successo è arrivato con l’album ‘Cartoons’.

Tantissimo è il successo che ha conquistato nel corso della sua carriera grazie al suo talento incredibile. Negli anni Francesco Baccini ha anche collaborato con importanti e noti artisti come Francesco De Andrè, Giorgio Gaber, Lucio Dalla, Enzo Jannacci, Edoardo Bennato, Roberto Vecchioni e molti altri ancora. Nel 1990 si è aggiudicato la vittoria del Festivalbar con il brano ‘Sotto questo sole’, ottenne un notevole successo anche il suo terzo album intitolato ‘Nomi e cognomi’.

La vita privata di Francesco Baccini: la ‘relazione’ con Dolcenera e la paternità

Oltre che nel mondo della musica il noto cantante ha vissuto diverse esperienze anche a teatro e sul piccolo schermo. Nel 2005 ha partecipato al reality Music Farm, dove si era avvicinato molto a Dolcenera. Si parlò a lungo del loro presunto flirt, a quanto pare però il suo interesse non era ricambiato dalla cantante. Anni dopo il cantante ha ammesso che in quel periodo le persone a lui vicine non lo riconoscevano, non era un buon momento, ha anche detto che tutto era alterato, anche i sentimenti. Riferendosi a Dolcenera lasciò chiaramente intendere che era tutto un po’ pilotato.

Francesco Baccini è sempre stato molto riservato, infatti non si conoscono molti dettagli sulla sua sfera privata. È noto, però, che in passato è stato legato sentimentalmente a Maria Teresa Ruta. Il cantante ha avuto un figlio da una relazione passata, al Corriere della Sera aveva detto di averlo conosciuto quando aveva due anni. In quel momento non sapeva cosa fare e pensò a suo padre, che scherzava e rideva ma metteva i paletti. Parlando del figlio aveva poi rivelato: “Michael lavora in un locale al centro di Milano come bartender e a 25 anni si è comprato la sua prima casa. Sono fiero di lui”.