Prima di essere un concorrente di Sarabanda - Il torneo dei campioni, Francesco Blasetti ha vinto 50mila euro a Don’t Forget the Lyrics

Stasera andrà in onda Sarabanda – Il torneo dei campioni con la conduzione di Enrico Papi che potrà tornare a soddisfare il bisogno di ‘moooseca’ del pubblico che è rimasto orfano del programma da quando Avanti un altro ha preso il suo posto. A sfidarsi a colpi di canzoni ci saranno ben cinque campioni pronti a fare sul serio e portarsi a casa un ricco montepremi di 100mila euro.

Tra questi campioni c’è anche Francesco Blasetti. Ma chi è? Andiamo a scoprirlo: ha 44 anni e di professione fa il medico oculista. È originario del Pescarese, ma vive a Chiari (provincia di Brescia). Può vantare un diploma in pianoforte ed è un grande collezionista di vinili. Il conduttore l’ha soprannominato ‘Bisturi’.

Francesco Blasetti è stato un campione di Don’t Forget the Lyrics: vinti 50mila euro

Forse non tutti si ricorderanno che Francesco Blasetti prima di essere un campione di Sarabanda è stato per ben quindici puntate il campione di Don’t Forget the Lyrics, il programma musicale di Gabriele Corsi che andava in onda sul Nove dove bisognava dimostrare di sapere i testi di tantissime canzoni della musica italiana. Quanto ha vinto? La bellezza di 50mila euro.

Ma chi sono gli altri che si sfideranno stasera a Sarabanda – Il torneo dei campioni? Ilaria Sambinello, Francesco Gruosso, Giuliano Vacca e Marco Briano (quest’ultimo ha vinto 126mila euro in una delle ultime puntate in onda prima del ritorno di Paolo Bonolis). L’appuntamento imperdibile, quindi, è per stasera alle 21.30 su Italia1 per una delle due puntate di questo torneo speciale.

