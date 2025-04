Francesco: chi è il nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Nuovo appuntamento per Gemma Galgani nella puntata di Uomini e Donne del 16 aprile 2025. La dama di Torino torna ad accomodarsi al centro dello studio per avere un confronto con Francesco, un nuovo cavaliere del parterre con cui ha deciso di uscire. Di Francesco, tuttavia, non ci sono molte informazioni. Non si sa, infatti, se lavori ancora o sia pensionato, se abbia figli e se sia mai stato sposato. Inoltre, non si sa se il signor Francesco sia arrivato in trasmissione esclusivamente per conoscere Gemma o come new entry del parterre maschile.

Indipendentemente da tutto, il signor Francesco è piaciuto a Gemma che, negli ultimi mesi, ha deciso di conoscere le persone prima di decidere se mandarli via o meno. Tuttavia, l’esterna tra Francesco e Gemma non è andata nel migliore dei modi.

Gemma Galgani e Francesco; com’è andata l’esterna a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 16 aprile 2025, Maria De Filippi manda in onda l’esterna fatta da Gemma Galgani e Francesco. I due hanno trascorso qualche ora in mezzo alla natura, concedendosi una passeggiata, ma non tutto è andato come Gemma si aspettava.

In studio, tuttavia, è il signor Francesco che ha qualcosa da ridire a Gemma di cui non ha gradito l’atteggiamento. Tra i due va in scena un confronto durante il quale non piovono complimenti. La dama di Torino prova a capire i motivi di tale reazione da parte di Francesco con cui non sembrano esserci margini per recuperare. Tra i due, così, la conoscenza finisce dopo una sola esterna con Gemma che torna nuovamente al proprio posto, pronta a tuffarsi in nuove conoscenze per cercare di trovare una persona con cui costruire qualcosa di importante.