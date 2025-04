Debutterà stasera su Rai Uno la nuova fiction ‘Fuochi d’artificio, tra i protagonisti c’è anche Francesco Centorame. L’attore sarà ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona nella puntata di oggi, martedì 15 aprile 2025, dove si lascerà sfuggire sicuramente interessanti rivelazioni sulla sua sfera lavorativa e privata. Nato il 14 giugno 1996 a Montesilvano ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo nella serie tv Maggie & Bianca Fashion Friends, a fargli ottenere un incredibile successo è stata però la serie tv Skam Italia nel 2018 dove interpretava il ruolo di Elia. Il suo personaggio è stato molto apprezzato ed è stato il protagonista della quinta stagione.

Francesco Centorame ha recitato in molti altri film e serie tv come Gli anni più belli, Il colibrì, C’è ancora domani, Un oggi alla volta, Il metodo Fenoglio, Fatti vedere, Squali e da stasera sarà in onda su Rai Uno con la fiction Fuochi d’artificio. Nel 2024 il talentuoso attore ha vinto il Nastro d’argento Guglielmo Biraghi.

Francesco Centorame, l’infanzia difficile e l’amore con Valentina: l’attore ha lottato contro la depressione

L’infanzia di Francesco Centorame non è stata serena, dopo la separazione dei suoi genitori ha iniziato a soffrire di depressione. Lui stesso in passato ha raccontato che aveva dieci anni, per lui è stato un enorme trauma. Pian piano si era chiuso sempre di più e soffriva di attacchi di panico e depressione, a salvarlo è stata la terapia. L’attore quando era molto giovane sognava di diventare un calciatore, ha giocato fino all’età di 18 anni ma a causa di un infortunio ha deciso di mettere un punto a quel capitolo della sua vita.

Quando gli consigliarono la teatroterapia inizialmente non voleva provarla, oggi però pensa che la recitazione lo abbia salvato perché ha tirato fuori tutto quello che aveva dentro. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, da anni Francesco Centorame è legato sentimentalmente alla compagna Valentina Salvagno, più grande di lui di sette anni, nel 2020 dal loro amore è nato il figlio Leo.