Francesco Cozza, ex marito di Manila Nazzaro/ Il divorzio dopo anni dalla rottura…

Chi è Francesco Cozza, ex marito di Manila Nazzaro

Francesco Cozza è l’ex marito della showgirl, ex Miss Italia ed ex Gieffina Manila Nazzaro ma è anche una persona influente nel mondo del calcio. Francesco è un allenatore calcistico, ex calciatore e tecnico del San Luca. Fiero delle sue origini calabresi, è stato sposato con Manila dal 2005 al 2017 e in quell’arco di tempo dalla loro storia d’amore sono nati: Francesco Pio (nato nel 2007) e Nicholas (nato nel 2017), che a breve conosceremo a Verissimo, accompagnato dalla madre Manila.

Dopo la storia d’amore vissuta con Manila, Francesco Cozza si è fidanzato con una donna di Reggio Calabria ben lontana dal grande schermo, mentre l’ex Gieffina è legata da anni al compagno Lorenzo Amoruso con cui convive. Francesco è molto presente nella vita dei figli e posta spesso dei momenti insieme a loro all’interno del suo profilo Instagram; uno di questi è la comunione del figlio Nicholas e oltre a condividere lo scatto, Francesco ha sottolineato in descrizione: “Io sarò sempre al vostro fianco”. Oltre ai figli avuti insieme a Manila. Francesco, in seguito, ha avuto anche un altro figlio: Leonardo.

Francesco Cozza e Manila Nazzaro, il divorzio avvenuto dopo anni dalla rottura

Dopo la fine della loro storia d’amore Francesco Cozza e Manila Nazzaro non hanno avuto un rapporto bellissimo e anche il divorzio non è arrivato subito. Manila e Francesco hanno firmato le carte del divorzio anni dopo essersi lasciati e quando Manila aveva già trascorso molto tempo insieme a Lorenzo Amoruso.

Quando la showgirl ha potuto finalmente firmare le carte del divorzio ha dichiarato: “Quando ho firmato, da molto tempo vedevo il mio ex marito come un amico, anche perché lui aveva già fatto un figlio con un’altra donna. Firmare mi ha aiutato a seppellire lascia di guerra. Quella sera ho organizzato una cena per festeggiare con gli amici, perché per me e Lorenzo è stato l’inizio di una nuova sfida: da allora siamo liberi di fare, per davvero, quello che vogliamo. Ogni volta che si parlava di matrimonio, lui diceva: ‘Non si può, non hai ancora divorziato’”. Dopo il divorzio la vita di Manila e Francesco procede a gonfie vele, i due sembrano essere in buoni rapporti e sono rimasti in contatto soprattutto per il bene dei figli, che per entrambi sono la cosa più importante.

