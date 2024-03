Chi è Francesco De Carlo/ La triste confessione del comico:”Non si ride col politicamente corretto”

Il comico Francesco De Carlo, fresco di successo con il suo spettacolo ‘Bocca Mia Taci’, sbarca a Stasera C’è Cattelan tra gag e aneddoti

La comicità abbraccia Stasera c’è Cattelan, con l’ospitata di Francesco De Carlo. Il comico romano, impegnato nel suo nuovo spettacolo ‘Bocca Mia Taci’, è pronto a divertirsi e a divertire il pubblico a casa col suo sarcasmo e il suo humor. In una interessante intervista rilasciata all’huffingtonpost.it, a proposito del nuovo spettacolo e del suo successo, l’attore ha rivelato la sua ricetta segreta. “Nello spettacolo parlo di sessismo, omofobia, razzismo, non si ride col politicamente corretto. E se qualcuno s’offende, poi je passa”, ha detto divertito Francesco De Carlo.

“Il woke ha creato un non luogo, diviso fra ipersensibili e ultra offensivi. Detto questo, se mi metti dei limiti sono contento: il politically correct per un comico è un’opportunità”, ha precisato ancora l’attore. “In questo spettacolo c’è tutto quello che non posso dire quando lavoro in televisione, alla radio o pubblico un pezzo sui social, perché in teatro non ci sono e non ci devono essere limiti. Parlo di tutto: sessismo, omofobia, razzismo e altre cose che rendono l’Italia un paese bellissimo, almeno per me”, scherza De Carlo.

Francesco De Carlo a tu per tu con Alessandro Cattelan

Dai teatri a Stasera C’è Cattelan, il copione non cambia per Francesco De Carlo che sta vivendo una fase di carriera a dir poco brillante. Dietro questi traguardi c’è sicuramente una gavetta di tutto rispetto. Dopo una laurea in Scienze Politiche e alcuni anni al Parlamento Europeo, Francesco ha lavorato come speaker nel programma radiofonico ‘Chiamata a Carico’. Ha poi preso parte a diversi show per Rai, La7, Sky e Comedy Central News.

Tra il 2017 e il 2018 ha invece realizzato ‘Tutta colpa della Brexit’, una sorta di diario irriverente “scritto” da un italiano a Londra. Questa sera, mercoledì 20 marzo, lo vedremo invece all’opera in un simpatico vis a vis con il conduttore Alessandro Cattelan. Un appuntamento imperdibile.

