Tutto su Francesco Del Gaudio che interpreta Peppino di Capri in Champagne

Francesco Del Gaudio è il giovane artista che interpreta Peppi9no di Capri in “champagne”, il film Rai in onda oggi, lunedì 24 marzo, in prima serata su Raiuno. Classe 1999, Francesco Del Gaudio ha origini napoletane si avvicina sia al mondo della recitazione che della musica. Comincia a farsi notare, grazie al suo indiscutibile talento, nel 2008 quando vince il primo premio al Festival Nazionale di Cori “Ercolano in…canto”; l’anno successivo porta a casa il successo partecipando anche al Concorso Nazionale Musicale “Cerco la…nota” a Cercola.

Oltre alla musica, Francesco Del Gaudio si lascia rapire dal fascino del teatro. Il debutto avviene nel 2015 con “Toledo è notte” di Raffaele Viviani. Del Gaudio, inoltre, debutta anche sul grande schermo recitando in “Benvenuti in casa Esposito”. Come attore, recita anche nella miniserie “La sposa” e, più recentemente, nella serie Netflix “Inganno”. Ha inoltre prestato la propria voce nel film “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino.

Chi è la fidanzata di Francesco Del Gaudio?

Francesco Del Gaudio, pur essendo giovanissimo, ha già una brillante carriera. Da anni, dedica il proprio tempo allo studio grazie al quale sta realizzando i suoi sogni professionali. Nella vita privata, invece, i sogni sono ancora da realizzare. L’attore, infatti, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair, ha raccontato di essere single.

“Di cosa ho paura? Di non trovare una persona con cui condividere il resto della vita. So di essere giovane, ma combatto ogni giorno la paura di restare solo, anche se ho imparato a lavorare su me stesso affinché possa farmi trovare pronto quando l’amore busserà alla mia porta“, le parole dell’attore che, pur non essendo alla ricerca spasmodica di una fidanzata, è pronto ad aprire le porte del suo cuore all’amore.

