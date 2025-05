Francesco Di Leva sarà ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona nella puntata di oggi, giovedì 8 maggio 2025. Nato il 4 settembre 1978 a Napoli sin da giovanissimo ha manifestato la sua grande passione per la recitazione, infatti ha frequentato l’Accademia d’Arte Drammatica del Teatro Bellini di Napoli. Il noto attore ha poi approfondito lo studio del teatro moderno e classico e ha ricoperto ruoli importanti in famose opere.

Da sempre Francesco Di Leva esprime il legame profondo che ha con la sua comunità, nel 2015 insieme ad alcuni amici e colleghi ha fondato a San Giovanni a Teduccio il Teatro Nest che ha l’obiettivo di portare l’arte e il teatro anche in una delle zone più degradate della città partenopea. Il suo scopo è quello di offrire ai giovani un’alternativa alla criminalità organizzata.

Francesco Di Leva famoso anche al cinema e in tv: ha vinto il David di Donatello 2025

L’attore napoletano oltre a ricoprire importanti ruoli a teatro ha conquistato un notevole successo anche al cinema e in televisione nel corso della sua carriera. A renderlo famoso è stato il film di Claudio Cupellini ‘Una vita tranquilla’, ha recitato come protagonista nel film ‘Il sindaco del Rione Sanità’ e ha ricoperto molti altri ruoli in vari film.

Francesco Di Leva ha recitato anche in varie e famose serie televisive, tra queste anche Gomorra – La serie. Ieri nella notte dei David di Donatello 2025 si è aggiudicato il premio come miglior attore non protagonista per il ruolo che ha interpretato nel film ‘Familia’. La sua reazione non è certo passata inosservata, come ha fatto notare Elena Sofia Ricci l’attore ha esultato come allo stadio. Visibilmente emozionato sul palco ha rivelato che la figlia aveva sognato la sua vittoria, ha poi guardato la compagna e le ha detto di amarla. L’attore ci ha tenuto a ringraziare anche il regista Francesco Costabile per avergli regalato un personaggio incredibile. A detta sua è una storia che insegna a capire come essere padri.

