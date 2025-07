Francesco Farina: da corteggiatore a Uomini e Donne a tentatore di Temptation Island: com’è andata l’esterna con Valentina

Temptation Island 2025 assieme a La Ruota della Fortuna è il successo dell’estate anche perché ci sono ben pochi programmi nuovi che possano interessare il pubblico sempre affamato di novità. E i fan di Uomini e Donne si sono divertiti a scoprire quali tentatori (e tentatrici) hanno già fatto la loro visita alla corte di Maria De Filipppi. Tra questi c’è Francesco Farina.

Tentatore di Valentina, ha già partecipato al programma sopracitato nei panni di corteggiatore della tronista Martina De Ioannon, che ha poi deciso di eliminare perché voleva concentrarsi su Gianmarco e Ciro (quest’ultimo lo ha scelto e sono molto felici insieme come si può visionare dai loro numerosi video sui social).

Francesco Farina: chi è il tentatore di Temptation Island 2025

Grande appassionato di viaggi, Francesco Farina è ora un tentatore di Temptation Island 2025 e sta mettendo in difficoltà il rapporto tra Valentina e il suo fidanzato Antonio. Le ha rivolto dei complimenti e lei si è sentita lusingata come non succedeva ormai da tempo. Poi i due si sono scatenati in balli e quant’altro accendendo la gelosia del fidanzato che ha fatto scenate assurde tanto da far ammutolire i suoi compagni d’avventura.

Valentina sembra proprio intenzionata ad approfondire la conoscenza del tentatore quindi soltanto guardando le prossime puntate (quella di stasera e di domani sera) si scoprirà cosa succederà a lei e Antonio e se Francesco riuscirà a metterli ancora più in difficoltà. Anche le altre coppie sembrano essere sempre più in alto mare tra chi urla di volere il falò di confronto, chi cambia idea in maniera repentina e chi sta davvero riflettendo sul proprio rapporto sentimentale problematico.

