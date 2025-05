Il percorso di Francesco Fasano ad Amici 24 non ha conosciuto falle. Il ballerino è entrato in corsa, a poche settimane dall’inizio del serale, e proprio questo ha forse pregiudicato la sua vittoria a dispetto di chi, come Daniele Doria, ha iniziato il talent il primo giorno. A parte questo, Francesco si è reso protagonista di un percorso eccelso, fatto di grandi soddisfazioni e una corsa diretta fino alla finale, dalla quale è stato eliminato per primo.

Francesco Fasano è nato nel 2000, ha quindi quasi 25 anni, a Brindisi ed è cresciuto a Carovigno, in Puglia. La danza era probabilmente nel suo destino sin dalla nascita, perché la sua mamma è una insegnante di danza. Francesco ha infatti iniziato a ballare da piccolissimo, come hanno dimostrato alcuni video mostrati ad Amici poco prima della finale.

Francesco Fasano, il percorso nella danza fino ad Amici 24 e la ‘questione amore’

Il suo talento è esploso durante l’adolescenza: infatti Francesco, all’età di 14 anni, ha preso una decisione tanto difficile quanto importante per la sua carriera, quella di trasferirsi in Svizzera per frequentare una celebre scuola di danza. Nel 2017 si è fatto notare allo Youth America Grand Prix di Parigi, dove ha conquistato anche degli ambiti premi. Sono nel 2024 ha deciso di partecipare ad Amici di Maria De Filippi, entrando però solo alle porte del serale.

Parlando di vita privata, non è chiaro se Francesco Fasano sia fidanzato, anche se pare di no al momento. Lui stesso, durante la finale, si è reso protagonista di un discorso molto significativo sull’amore, durante il quale ha ammesso di essersi “sentito sbagliato in amore in passato”. Infine, ha voluto lanciare un appello: “Vorrei dire a tutti che in amore non esiste nessuno sbaglio e nessun errore, l’amore è un sentimento purissimo e magico. Amate liberamente!”.

