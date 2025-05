Dopo interi mesi passati a guardare le meravigliose coreografie e le incredibili esibizioni canore, è arrivato il momento di godersi la finale di Amici 24. In gara i cinque ultimi concorrenti rimasti in gioco: c’è anche Francesco Fasano, ballerino pugliese classe 2000. Ma chi è il giovane che proverà a giocarsi il tutto per tutto e a conquistare il premio tanto ambito? Si tratta appunto di un giovane ballerino originario della Puglia, e in particolare di Brindisi, dove è nato. Francesco è poi cresciuto in provincia, e proprio da piccolino si è appassionato al mondo della danza, cominciando a studiarla prima in Puglia, dove ha studiato dai nove ai 14 anni, e dopo addirittura in Svizzera, dove ha preso lezioni presso la prestigiosa Ballettschule Theatre Basel di Basilea, in Svizzera, sotto la direzione di Amanda Bennett, diplomandosi nel 2018.

Durante gli anni in Svizzera Francesco si è formato su uno stile di danza neoclassico, appassionandosi anche a stili più contemporanei. Una grande formazione quella ricevuta nel paese elvetico, che l’ha formato a tal punto che dopo il diploma ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti in varie competizioni di danza. È poi entrato a far parte dell’Oldenburgisches Staatstheater in Germania. Nel 2024 la scelta di prendere parte ad Amici 24.

Francesco Fasano in finale ad Amici 24: il percorso nel talent show

Nel 2024 Francesco Fasano è tornato in Italia ed è entrato a far parte della scuola di Amici 24. A sceglierlo è stato Emanuel Lo, impressionato dalle sue doti: il ballerino è entrato a far parte della scuola di Amici in seguito al ritiro forzato di Alessio Di Ponzio per infortunio. Anche la coach Alessandra Celentano è rimasta impressionata dal suo talento. Francesco Fasano, dopo essere approdato in finale di Amici 24, ha raccontato: “Ho pensato a tutto, alla mia famiglia, a mia mamma e a mio papà, a come li ho resi felici. Penso che loro siano super fieri di me e questo mi dà un sacco di felicità. È stato davvero tanto da tenere dentro, quindi niente, sono strafelice”.

Francesco Fasano vincerà la finale di Amici 24? Secondo i bookmakers, no…

Francesco Fasano non è, secondo i bookmakers, il favorito per vincere la finale di Amici 24. A dirlo sono infatti le quote. A detta dei bookmakers, infatti, Francesco è l’ultimo che possa sperare nella vittoria: un suo trionfo è quotato a 16. Davanti a lui ci sono Trigno, Alessia Pecchia, Antonia e Daniele. Ovviamente mai dire mai: non è detto che Francesco non riesca a sovvertire i pronostici e ad arrivare alla vittoria finale.