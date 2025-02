Francesco Gabbani a Sanremo 2025: un continuo riserbo e una storia finita dopo dieci anni

Francesco Gabbani è uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2025 e canta la canzone Viva la Vita. Il legame di Francesco con il Festival è molto importante e il cantante ha vinto nella categoria Nuove Proposte con Amen e l’anno successivo ha vinto il Festival di Sanremo ‘tra i grandi’ con il brano Occidentali’s Karma.

“VIVA LA VITA” TESTO COMPLETO CANZONE FRANCESCO GABBANI SANREMO 2025/ "Celebra la vita e l'esistenza"

Gabbani nasce a Carrara il 9 Settembre 1982 e viene da una famiglia che si occupa di musica, gestiscono un negozio di strumenti musicali e qui Francesco coltiva la sua passione per la musica. Suona vari strumenti, dalla batteria alla chitarra senza dimenticare il pianoforte ed il basso; Francesco ha un fratello di nome Filippo che è tra le altre cose un suo collaboratore.

Video Bresh quasi caduto a Sanremo 2025/ Rischia scivolata dalle scale, il web "Dopo il Festival c'è Lourdes"

Per quel che riguarda la vita privata Gabbani mantiene un profilo piuttosto riservato e tende a volare basso da questo punto di vista. Ha avuto una lunga relazione con la tatuatrice Dalila Iardella, i due si sono lasciati dopo 10 anni nel 2020 e nel periodo Covid l’uomo ha iniziato una nuova liaison con Giulia Settembrini.

Francesco Gabbani, tra vita privata e le chance a Sanremo 2025

Francesco e Giulia si sono conosciuti nel 2020 a Pizzo Calabro ma la loro storia decolla con il periodo Covid dove i due vanno a convivere e dove iniziano a conoscersi meglio. La loro storia è piuttosto riservata ma di tanto in tanto la coppia posta foto insieme e Giulia è ora una delle sue collaboratrici artistiche. Viva la Vita è un brano molto significativo per Gabbani che ha parlato a Viva Rai 2 in questo modo:

Chi è Alberto Angela/ "Mio padre Piero? Era un giornalista, io un ricercatore, avevamo due approcci diversi"

“Viva la Vita rappresenta un’euforia che cela la malinconia e quell’inquietudine che sembra celare la canzone e d’altronde è anche quello che penso io. Cerchiamo un equilibrio esistenziale che si ripropone in ogni modo, la canzone dice la vita cosi com’è e per questo mi è stato utile il libro di Tiziano Terzani che mi ha coinvolto particolarmente”.

Il brano Viva la Vita è arrivato in Top 5 (in ordine sparso) nella classifica del mercoledi e in generale ha riscosso diversi complimenti per un testo piuttosto significativo. Anche sui social apprezzano ma sia pubblico che stampa sembra coincidere sul fatto che manca qualcosa a questa canzone. Una canzone imponente e importante ma non quello a cui ci ha abituato Gabbani negli scorsi Sanremo, mancava qualcosa e difficilmente ci saranno aspirazioni di