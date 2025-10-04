Chi è Francesco Giordano, ex marito di Annamaria Bernardini de Pace? "Quando mi chiese di sposarlo, lasciando gli studi e il lavoro, mi sentii una regina"

CHI È FRANCESCO GIORDANO? DE PACE, “LO LASCIAI ALL’ISTANTE QUANDO…”

Chi è Francesco Giordano, ex marito di Annamaria Bernardini de Pace, e cosa sappiamo del loro breve matrimonio e dei motivi dietro il loro addio? In questa puntata del sabato di “Verissimo”, si racconterà, tra lavoro e famiglia, la 77enne giudice di “Forum” che ha alle spalle una lunghissima carriera di avvocato divorzista ed esperta di diritto di famiglia: e se in un altro articolo abbiamo tracciato un ritratto di questa donna che ha avuto un padre magistrato e una madre avvocatessa, di cui ha seguito le orme, qui ci concentriamo sul compagno di vita con cui ha avuto le sue due figlie e a cui aveva detto addio a pochi anni di distanza dalle nozze. Scopriamo di seguito chi è Francesco Giordano, ex marito di Annamaria Bernardini de Pace, e come si erano conosciuti.

Raoul Bova, chi è l'ex genero di Annamaria Bernardini de Pace/ Il passato da nuotatore, poi il successo in tv

Per raccontare chi è Francesco Giordano, ex marito di Annamaria Bernardini de Pace, bisogna tornare indietro agli anni universitari della 77enne originaria di Perugia e oggi nota per aver assistito diversi clienti VIP nelle loro cause ed essere infine approdata sul piccolo schermo nel programma condotto da Barbara Palombelli. Nel 1970, a soli 22 anni, la Bernardini aveva deciso di convolare a nozze con Giordano: la curiosità è che l’uomo, con cui avrà le due uniche figlie, Francesca e Chiara, è il suo professore di Diritto Romano, conosciuto mentre è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza. Abbandonati gli studi, li riprenderà solamente dopo l’addio a Giordano, sei anni dopo, conseguendo il titolo accademico e iscrivendosi all’Albo degli avvocati. Ricordiamo anche che la figlia Chiara è stata sposata a Raoul Bova per tredici anni e dunque la Bernardini è stata la suocera dell’attore.

Chi sono i figli di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli/ La malattia di Tancredi: "Sta bene, ma ora una nuova.."

DE PACE SULL’EX MARITO, “ERO ULTRAFEMMINISTA MA LO AMAVO E…”

Scomparso quasi dieci anni fa, nel 2015, apprendiamo qualcosa di più su chi è Francesco Giordano proprio dalle parole della sua ex consorte che, in diverse occasioni, non solo ha rievocato quella storia d’amore giovanile ma molto importante per lei (l’uomo era il padre delle figlie) ma che ha rappresentato molto per lei in quel periodo: “Ero uscita di casa con una dote di 60 milioni di lire e, follia massima, scelsi la comunione dei beni” aveva ricordato la donna a proposito di quel matrimonio. “Avevamo avuto due figlie, io cercavo una casa più grande e scoprii che non avevamo più soldi perché lui aveva comprato una scuderia di cavalli e passava i mercoledì a scommettere e perdere soldi”: seppur dichiaratasi “innamoratissima” all’epoca, la de Pace decise di lasciarlo, oramai delusa.

Chi è Adelaide Radice, fidanzata di Nicolò Martinenghi/ Un colpo di fulmine? "No, l'ho conosciuto quando..."

“Quando mi chiese di sposarlo, aggiungendo che avrei dovuto lasciare gli studi e il lavoro per dedicarmi solo alla famiglia, mi sentii davvero una regina”: in questo frammento, da un ritratto della donna apparso su Eccellenze Italiane, apprendiamo un altro aneddoto della loro storia d’amore nel nostro racconto su chi è Francesco Giordano, ex marito di Annamaria Bernardini de Pace. La cocente delusione, tuttavia, rappresentò la molla per rimettersi a studiare e, pur con due bambine piccole (le uniche a partecipare alla sua cerimonia di laurea, di completare il suo percorso in Giurisprudenza in poco tempo. Tuttavia, a distanza di tanti anni, la de Pace aveva avuto modo di parlare di Giordano durante l’intervista concessa a “Belve”: “Lui era fascista, io no: ero ultrafemminista, ma molto innamorata di lui” aveva detto a proposito dell’uomo di cui, per sua stessa ammissione, è stata più innamorata. “Era intelligentissimo, coltissimo. Poi mi separai e ricominciai a studiare…”.