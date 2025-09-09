Chi è Francesco Gruosso, campione di Sarabanda che parteciperà allo speciale torneo in onda stasera su Italia1?

Chi è orfano del quiz musicale di Enrico Papi può tirare un sospiro di sollievo perché stasera e domani sera su Italia1 ci sarà Sarabanda – Il torneo dei campioni dove cinque aspiranti campionissimi si sfideranno a colpi di ‘moooseca’ e si divertiranno di sicuro coloro che hanno tifato per Francesco Gruosso, che più di una volta ha sfiorato la vincita solo per una mancata risposta al temibile 7×30.

Enrico Melozzi, chi è il direttore d'orchestra/ Il talento fin da giovanissimo. A Sanremo dal 2012

Di Aversa, il campione del quiz per ben 17 puntate di professione fa il raccoglitore ecologico e ha una grande passione per l’astrologia e ha un cane di nome Woody che ama più della sua vita. Non è fidanzato perché in una delle puntate ha confessato al conduttore che ha una predilezione per le donne mature.

Francesco Gruosso al torneo dei campioni di Sarabanda: le polemiche sui social

I campioni di Sarabanda hanno una particolarità: quando danno una risposta non si limitano a dire il titolo, ma aggiungono, l’autore, da quale album è tratto, l’anno di uscita e se si vuole pure i nomi degli autori. Insomma, alla lunga diventa davvero pesante per chi ascolta, ma anche per chi conduce perché spesso si ricorda ai concorrenti che basta il titolo.

La notte dei serpenti 2025, 9 settembre 2025 su Rai 2/ Diretta e ospiti: tra canti tradizionali e modernità

Francesco Gruosso è stato al centro di alcune polemiche sui social tra i fan del quiz di Enrico Papi per via del fatto che sembrava essere aiutato dagli autori, che aveva manie di protagonismo. Per via del suo sguardo durante il 7×30 il padrone di casa lo ha soprannominato Gengis Khan. Ricordiamo che il quiz musicale ha chiuso e non si sa se tornerà il prossimo anno con una nuova edizione sempre in estate e sempre contro Reazione a catena di Pino Insegno.