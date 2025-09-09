Chi è Francesco Gruosso, campione di Sarabanda che parteciperà allo speciale torneo in onda stasera su Italia1?
Chi è orfano del quiz musicale di Enrico Papi può tirare un sospiro di sollievo perché stasera e domani sera su Italia1 ci sarà Sarabanda – Il torneo dei campioni dove cinque aspiranti campionissimi si sfideranno a colpi di ‘moooseca’ e si divertiranno di sicuro coloro che hanno tifato per Francesco Gruosso, che più di una volta ha sfiorato la vincita solo per una mancata risposta al temibile 7×30.
Di Aversa, il campione del quiz per ben 17 puntate di professione fa il raccoglitore ecologico e ha una grande passione per l’astrologia e ha un cane di nome Woody che ama più della sua vita. Non è fidanzato perché in una delle puntate ha confessato al conduttore che ha una predilezione per le donne mature.
Francesco Gruosso al torneo dei campioni di Sarabanda: le polemiche sui social
I campioni di Sarabanda hanno una particolarità: quando danno una risposta non si limitano a dire il titolo, ma aggiungono, l’autore, da quale album è tratto, l’anno di uscita e se si vuole pure i nomi degli autori. Insomma, alla lunga diventa davvero pesante per chi ascolta, ma anche per chi conduce perché spesso si ricorda ai concorrenti che basta il titolo.
Francesco Gruosso è stato al centro di alcune polemiche sui social tra i fan del quiz di Enrico Papi per via del fatto che sembrava essere aiutato dagli autori, che aveva manie di protagonismo. Per via del suo sguardo durante il 7×30 il padrone di casa lo ha soprannominato Gengis Khan. Ricordiamo che il quiz musicale ha chiuso e non si sa se tornerà il prossimo anno con una nuova edizione sempre in estate e sempre contro Reazione a catena di Pino Insegno.