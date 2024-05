Chi è Francesco Monte, carriera e vita privata/ Da Uomini e donne alla musica: la nuova vita dell’ex tronista

Francesco Monte, chi è l’ex tronista di Uomini e donne oggi cantante

Francesco Monte è uno degli ospiti della nuova puntata de La volta buona, in onda oggi pomeriggio su Rai1 con Caterina Balivo. Nato a Taranto, classe 1988, è un celebre volto televisivo che negli anni ha acquisito notorietà principalmente in casa Mediaset. La sua prima apparizione televisiva risale a Uomini e donne, programma nel quale prese parte sia come corteggiatore che come tronista. La scelta, nell’edizione 2011/12, alla fine ricadde su Teresanna Pugliese con la quale però si lasciò dopo diversi mesi.

Kinari, perché Francesco Monte ha cambiato nome?/ "È il mio alter ego"

Dopo l’importante ventata di popolarità ottenuta nel dating show, negli anni Francesco Monte ha fatto carriera in diverse trasmissioni televisive. Nel 2018 ha preso parte a L’Isola dei Famosi, ritirandosi però dopo poche settimane per via del “canna-gate”, in cui venne accusato in diretta da Eva Henger di aver portato marijuana nel programma. Pochi mesi dopo partecipa al Grande Fratello Vip, mentre nel 2019 arriva l’esperienza a Tale e quale show, che lo porta ad avvicinarsi alla musica.

Isabella De Candia, chi è l'ex fidanzata di Francesco Monte/ La rottura nel 2021 dopo due anni d'amore

Francesco Monte, la carriera nella musica e la vita privata

La carriera di Francesco Monte è ora indissolubilmente legata alla musica. Ha preso parte a Sanremo Giovani nel 2020: rientrato tra i 60 semifinalisti ufficiali, non è però riuscito a raggiungere la finale. Lo scorso anno, inoltre, ha preso parte a Una voce per San Marino con l’obiettivo di prendere parte all’Eurovision Song Contest 2023, ma venne eliminato. Ora ha un nuovo nome d’arte, Kinari, e si sarebbe trasferito ad Ibiza per cambiare vita e inseguire il suo sogno nella musica.

Per quanto riguarda la vita privata, Francesco Monte è stato inizialmente legato a Teresanna Pugliese, sua scelta a Uomini e donne ma con la quale si lasciò pochi mesi dopo l’uscita dal programma. A seguire è stato fidanzato per diversi anni con Cecilia Rodriguez, sino a quando la sorella di Belen conobbe Ignazio Moser nella Casa del Grande Fratello Vip e si innamorò di lui, lasciando il cantante. A seguire ha avuto una breve storia d’amore con Giulia Salemi, conosciuta nel reality di Cinecittà. L’ultima relazione nota è quella con la modella Isabella De Candia, interrotta nel 2021. Ad oggi Monte dovrebbe essere single.

Francesco Monte lascia l'Italia e si trasferisce ad Ibiza per fare musica/ "Il suo nome d'arte è Kinari"

© RIPRODUZIONE RISERVATA