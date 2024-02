Chi è Francesco Muglia, il marito di Annalisa/ “Uomo stimolante e di grande iniziativa”

Il marito di Annalisa, Francesco Murgia: la proposta di matrimonio…

Il 2023 è stato un anno importante per Annalisa, che ha sposato il marito Francesco Muglia. I due, quando si sono conosciuti, non si sono nemmeno scambiati i numeri di telefono. Poi, dopo quell’evento in cui i due si sono scambiati il primo sguardo, l’uomo le ha scritto sui social. “È stimolante, di grande iniziativa, creativo, in testa ha sempre mille progetti e cose da fare” ha spiegato la cantante in un’intervista a Vanity Fair. Qualche tempo dopo è arrivata anche la proposta di matrimonio: “Me l’ha fatta durante una vacanza”.

Gazzelle, chi è la fidanzata Ilaria Loriga/ Curiosità e la canzone dedicata a lei

L’artista spiega: “Ho scelto lui perché ci mettiamo alla prova di continuo, non c’è mai stasi, che è la cosa che ho sempre temuto nelle relazioni e in ogni ambito della vita. Con lui mi sento sempre in movimento, anche il matrimonio non lo vedo come un punto di arrivo, ma come una ripartenza”. Anche dopo il matrimonio, la coppia non ha una casa stabile: “Stiamo un po’ a Genova, un po’ a Savona, io un po’ a Milano. Sempre con la valigia in mano” ha raccontato ancora Annalisa.

Chi è Antonio Cirigliano, fidanzato di Angelina Mango/ "Condividiamo molto, ci vogliamo bene"

Annalisa, l’amore con il marito: “Ora vorrei un figlio”

Il matrimonio tra Annalisa e il marito Francesco Muglia è arrivato il 29 giugno nella basilica di San Francesco ad Assisi, con il rito religioso davanti a circa 80 invitati. A luglio, invece, si è svolta una cerimonia civile a Tellaro, frazione di Lerici, dove la coppia ha rinnovato le promesse in riva al mare, davanti a tanti invitati vip. “Ho sempre immaginato che un giorno mi sarei sposata” ha raccontato Annalisa a Vanity Fair. “Del vestito non mi è mai importato niente, non pensavo neanche alla chiesa, che è stato un desiderio più di Francesco. Io ho sempre sognato una giornata in cui celebrare un amore e condividere la felicità con i miei cari”.

Maura Ricchebuono, chi è la mamma di Annalisa?/ "Sono ansiosa, preferisco vivere lontano dal clamore..."

Ma chi è Francesco Muglia, marito di Annalisa, con il quale la cantante si è sposato nel 2023? L’uomo è nato nel 1980 a Padova. Si è laureato in Lettere all’università di Padova e ha poi frequentato l’Università di Stoccolma, prima di svolgere un master in Marketing e Comunicazione Publitalia ’80 nel 2008. Il manager è il vicepresidente marketing di Costa Crociere ed è estraneo all’ambiente della musica. “Mi piace moltissimo che non lavori nel mondo dello spettacolo, perché non condividere ogni cosa è salutare. E poi perché lo sguardo esterno è importante: dentro ci sono già io” ha raccontato ancora Annalisa del marito Francesco Murgia. Dopo il matrimonio, arriverà anche un bebè ad allargare la famiglia? “Vorrei tanto un figlio, ma non ci siamo ancora dedicati” ha spiegato la cantante.











© RIPRODUZIONE RISERVATA