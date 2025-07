Francesco Muglia, marito di Annalisa: chi è? I due si sono innamorati su una nave di Costa Crociere e nel 2023 sono arrivate le nozze

È scoppiato negli anni della pandemia l’amore tra Annalisa e Francesco Muglia, l’uomo che qualche anno più tardi è diventato suo marito. I due sono convolati a nozze nel 2023 con una splendida cerimonia religiosa ad Assisi, e poi una festa in Liguria, luogo di origine di entrambi. L’amore tra i due è scoppiato, come dicevamo, qualche anno prima il loro “sì”: ma si sono conosciuti il marito di Annalisa e la cantante? L’occasione è stata quella di lavoro: lui, manager di Costa Crociere, si trovava su una nave mentre lei era ospite della stessa per un evento.

Proprio in quell’occasione i due si sono conosciuti e hanno scambiato due parole, senza però andare oltre. Qualche giorno dopo, il manager Francesco Muglia ha contattato Annalisa sui social, invitandola ad uscire: il feeling è stato immediato e ha portato alla nascita di qualcosa di più importante. Da quel momento è nata una splendida storia d’amore che ha portato poi alle nozze e a progetti importanti insieme.

Chi è Francesco Muglia, marito di Annalisa: “Figli? Non ci siamo ancora dedicati”

L’amore tra Annalisa e Francesco Muglia ha portato fin da subito a progetti importanti. I due sono convolati a nozze nel 2023, con una cerimonia intima. Da sempre molto riservati, non hanno condiviso pubblicamente molti dettagli delle loro nozze né tantomeno della proposta. Sappiamo però che i due sono convolati a nozze con rito religioso ad Assisi e poi nuovamente in Liguria, da dove entrambi provengono. Nonostante la proverbiale riservatezza di entrambi, Annalisa, in alcune occasioni ha parlato proprio del marito e del grande amore che la lega a lui ormai da diversi anni.

L’artista ha parlato dell’amore con Francesco come “la sensazione di non trainare né di essere trainata, ma di stare in movimento insieme“. Un rapporto profondo, dunque, che presto potrebbe arricchirsi di nuove splendide pagine. I due, infatti, cominciano a progettare anche l’arrivo dei figli anche se “non ci siamo ancora dedicati”, ha ammesso Annalisa.