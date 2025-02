Nella scuola di Amici 24 è appena entrato un nuovo concorrente. Si chiama Francesco e farà parte del team di Emanuel Lo. Ma facciamo un passo indietro e andiamo a scoprire tutto sul suo ingresso nel talent di Maria De Filippi. Chi segue lo show sa bene che programma ha appena assistito all’abbandono improvviso di Alessio Di Ponzio che si è fatto male e ha dovuto lasciare per forza l’accademia di Canale 5 tra le lacrime. La conduttrice gli ha promesso che lo farà tornare l’anno prossimo, e quindi non ci resta che aspettarlo.

Secondo le anticipazioni di Amici 24 per la puntata di domenica 2 febbraio 2025 si rimpolpa velocemente la squadra di Emanuel Lo con l’ingresso di Asia dopo l’addio a Giorgia, ballerina che ha perso la sfida per lo stupore di molti. Il professore accoglie nella sua squadra anche un nuovo concorrente di nome Francesco, e in base agli spoiler si tratterebbe di un ballerino hip-hop che ha lasciato a bocca aperta tutti i professori durante la registrazone.

Francesco Amici 24, è fidanzato? Vita privata del nuovo concorrente

Per ora non si ha alcuna informazione sul nuovo concorrente di Amici 24. Sappiamo solo che si chiama Francesco e balla hip hop. Il ballerino è molto bravo nella sua disciplina ed è uno dei nuovi allievi di Emanuel Lo che ha accolto anche Asia De Figlio, 17enne talentuosa che ha ballato anche con Luca Tommassini. Al momento non circolano informazioni sull’età di Francesco di Amici 24, non si sa se è single o se è fidanzato ma molto presto verrà svelato molto sulla sua vita privata.

Durante il prossimo appuntamento di Amici 24 previsto per domenica 2 febbraio 2025 assisteremo a tanti colpi di scena. La cantante Antonia si posizionerà prima in classifica, mentre come secondo e terzo vedremo Deddè e Senza Cri, la quale ha appena affrontato una brutta crisi che l’ha quasi spinta ad abbandonare il programma. Nel ballo vedremo Daniele primo in classifica, dopo di lui Chiara. A seguire Francesca, Dandy, Alessia e l’ultimo arrivato, il nuovo concorrente Antonio Affortunato. Giudici della puntata saranno Samantha Togni e Luca Argentero, che assisteranno all’entrata dell’allievo di Emanuel Lo. Curiosi di scoprire il volto di Francesco? Riuscirà a convincere anche il pubblico di Canale 5?

