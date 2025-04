Tutto su Francesco, cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Tra i nuovi cavalieri del trono over di Uomini e donne spunta Francesco che sta conoscendo Cinzia e Isabella, dame del parterre. Originario della Sicilia, vive e lavora a Milano per una società statale. Francesco ha 55 anni e, durante la presentazione nello studio di Uomini e Donne, ha dichiarato: “Dicono spesso che il mio sguardo incute soggezione”, le parole “Dato che le donne del parterre trasmettono coraggio, voglio mettermi in gioco”. Capelli brizzolati, sguardo sicuro e determinato, il cavaliere si è subito distinto per il portamento elegante.

Della vita privata del cavaliere, però, non si sa se sia mai stato sposato e se abbia figli. Appena arrivato nel programma, Francesco ha mostrato subito interesse per Agnese da cui è stata colpita per i suoi studi in psicologia. Successivamente si è dedicato alla conoscenza con altre dame.

Francesco tra Isabella e Cinzia a Uomini e donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 9 aprile 2025, Francesco è al centro dello studio per confrontarsi con Cinzia e Isabella. Con la prima, nonostante il feeling iniziale, ci sono alcune incomprensioni che portano alla decisione di chiudere la conoscenza.

Discorso diverso, invece, con Isabella che considera una donna molto elegante. Le parole di Francesco, però, scatenano la reazione degli altri cavalieri, in particolare di Gabriele che puntualizza come il paragonare due donne non sia sinonimo di eleganza da parte del cavaliere. La conoscenza tra Francesco e Isabella continuerà? La dama, sempre protagonista delle discussioni con Tina Cipollari, dopo aver chiuso con Giuseppe, deciderà di andare avanti con il nuovo cavaliere del parterre?