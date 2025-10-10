Tutto su Francesco Panella, il ristoratore che ha conquistato il pubblico italiano con Little Big Italy.

Tra i protagonisti dei programmi televisivi dedicati alla ristorazione c’è sicuramente Francesco Panella che, con Little Big Italy, girà il mondo per cercare i migliori ristoranti italiani sparsi nelle varie zone della Terra. Un’esperienza incredibile per Francesco Panello che è nato e cresciuto tra i fornelli dell’Antica Pesa, ristorante condotto dalla sua famiglia dal 1922 e che, nel corso degli anni, è stato considerato un vero brand internazionale. Classe 1971, terminati gli studi, Francesco Panella comincia ad occuparsi di ristorazione e, nel 2012, si è trasferito negli Stati Uniti dove ha aperto l’Antica Pesa Brooklyn, il suo primo locale all’estero nel quartiere di Williamsburg.

Panella ha sempre cercato di condividere la sua esperienza nel mondo della ristorazione e il mezzo per arrivare prima alla gente è la televisione. L’esordio arriva nel 2011 con “Il Mio Piatto Preferito”, in onda su Gambero Rosso Channel ma il grande successo arriva con Little Big Italy iniziato nel 2018.

Il sogno di Francesco Panella per Little Big Italy

Con Little Big Italy, Francesco Panella gira il mondo, conosce tanti italiani che, per lavoro o per amore si sono trasferiti all’estero e va alla scoperta dei tanti ristoranti italiani individuando i migliori e fornendo così anche consigli a chi ha in procinto di fare un viaggio all’estero.

Nel corso di un’intervista rilasciata a La cucina Italiana, Panella ha confessato di avere ancora un sogno da realizzare con Little Big Italy: «Stiamo capendo dove andare il prossimo anno e non c’è un posto dove non sono stato, perché in tutti mi sono sentito comunque a casa, anche se per me all’estero, “casa” restano gli Stati Uniti». Eppure una destinazione ancora da esplorare c’è. «Nella mia immaginazione vorrei andare in Giappone, ci sto pensando da tempo e spero di poterlo realizzare».