Francesco Paolantoni è legato sentimentalmente alla compagna Paola Cannatello, attrice e autrice che si è fatta conoscere ed apprezzare con egual successo sia teatro che in televisione. Un amore importante quello nato tra i due attori che si sono conosciuti nei primi anni ’80 durante lo spettacolo teatrale “Il matrimonio di Figaro” visto che i due lavoravano nella stessa compagnia teatrale. Un vero e proprio colpo di fulmine che li porta non solo ad innamorarsi, ma anche a lanciarsi poco dopo in una convivenza durata 20 anni. Per Paolantoni era un momento molto delicato e difficile visto che aveva perso da poco entrambi i genitori e si ritrovava a vivere da solo in una grande casa a Napoli, ma senza la possibilità economica per prendersene cura.

“Non c’erano soldi né per i lavori né per il riscaldamento” – ha raccontato la compagna Paola Cannatello dalle pagine del Corriere della Sera che quando andava da lui si portava coperte e cappello per stare al caldo. Non solo, l’attrice ha confessato: “prendevo il cibo da casa e glielo portavo e lui lo divideva sempre col suo cane”

Francesco Paolantoni, la crisi e l’amore ritrovato per la compagna Paola Cannatello

L’amore tra Francesco Paolantoni e Paola Cannatello entra in crisi dopo 20 anni di convivenza con la coppia che decide di dirsi addio. Il motivo? I troppi litigi dovuti a tanti momenti di up & down che alla fine spinsero ad entrambi a prendere la decisione di separarsi. Inizia un periodo di grande difficoltà per Francesco Paolantoni che, anche mal consigliato, viene abbandonato anche da amici e colleghi e lavora solo con delle piccole parti in teatro. Al suo fianco però c’è sempre Paola Cannatello con cui i rapporti erano rimasti ottimi. Alla fine nel 2015 tra i due riscatta la scintilla e tornano insieme e per Paolantoni è l’inizio della ripresa. Il comico ed attore viene chiamato da Amadesu nel programma “Stasera tutto è possibile” e prosegue con diversi show e programmi di successo.

La coppia ritrova il suo equilibrio, anche se vivono separati: “io a Roma e lui a Napoli però, ognuno a casa sua” – ha precisato l’attrice che sul mancato matrimonio ha detto – “non abbiamo nessuna esigenza di sposarci, non siamo una coppia canonica, stiamo bene cosi”.