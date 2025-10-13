Chi è Francesco Rana, concorrente del Grande Fratello 2025: età, che lavoro fa, ex fidanzata e il colpo di fulmine per Rasha Younes

C’è un concorrente del Grande Fratello 2025 che ha già conquistato la simpatia del pubblico ed è Francesco Rana. Arrivato con un obiettivo ben preciso, trovare la fidanzata, sembra abbia già perso la testa per la nuova arrivata Rasha Younes; ma ha davvero qualche chance con la bella concorrente? Francesco ha 29 anni e nella vita fa l’Agente di polizia locale, e dunque il vigile urbano, un lavoro per il quale ha lavorato e sudato tanto, come lui stesso ha tenuto a precisare nella sua clip di presentazione.

In passato ha avuto una fidanzata ma la loro storia è finita dopo pochi mesi di convivenza. Per lavoro, Francesco è stato trasferito a Trieste e qui ha iniziato la convivenza con la fidanzata, che ha deciso di raggiungerlo. Le cose, però, sono finite male: “È venuta a convivere con me, dopo due mesi non la sopportavo più. La rottura è avvenuta quando mi ha lanciato dalla finestra dei prodotti pugliesi!”, ha rivelato.

Grande Fratello, colpo di fulmine per Francesco Rana: il concorrente già pazzo di Rasha, ma…

Oggi è single e cerca una fidanzata che sia un po’ come sua nonna, alla quale è molto legato, al punto che le loro dolci immagini sono apparse anche nel video di presentazione. Questa settimana, Francesco è però rimasto molto colpito dall’ingresso di una concorrente in particolare: Rasha. La 32enne originaria della Giordania ha conquistato al primo sguardo Francesco, che ha allora subito palesato il suo interesse, tra il serio e l’ironico, chiedendo al Grande Fratello la possibilità di fare una cena ‘solitaria’ con lei. Rasha è stata al gioco, ma Francesco ha davvero una possibilità? Al momento, la concorrente sembra più interessata ad Omer Elomari.