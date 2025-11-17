Tutto su Francesco S., cavaliere del trono over di Uomini e Donne che chiede a Lucia di andare via dal programma.

Tra i cavalieri che, in passato, hanno partecipato al trono over di Uomini e donne e che hanno poi deciso di tornare c’è Francesco S. che è tornato in trasmissione dall’inizio dell’attuale stagione. Capelli lunghi, barba e look casual e sportivo per Francesco che, sin dalla presentazione, aveva catturato l’attenzione delle dame perché aveva raccontato di non aver mai festeggiato un anniversario con la propria compagna. Tutte le storie di Francesco, infatti, sono finite prima che si potesse festeggiare il primo anniversario e il ritorno a Uomini e Donne rappresenta l’occasione per dare una svolta alla sua vita privata.

Francesco ha cominciato l’avventura nel parterre del trono over uscendo con Gloria Nicoletti e Agnese de Pasquale con cui, però, tutto è finito. Dopo essere rimasto un po’ tranquillo nel parterre, Francesco ha cominciato ad uscire con Lucia.

Nella puntata di Uomini e Donne del 17 novembre 2025, Francesco racconta di aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine per Lucia. I due si frequentano da due settimane e Francesco ha anche preso un aereo raggiungendola a Milano dove ha trascorso una serata magica con lei tra baci e abbracci. Tutte le parole di Francesco vengono confermate da Lucia ma nella discussione interviene Alessio Pili Stella che spiega di avere dubbi su una pregressa conoscenza di entrambi.

“Sono felice per loro ma penso che si conoscano da tempo. Quanto di ho detto i miei dubbi non hai battuto ciglio e mi hai anche baciato. Penso che vi sentiate scoperti e quindi ora avete organizzato quest’ultima parlando di colpo di fulmine”, sbotta Alessio ma sia Francesco che Lucia negano.