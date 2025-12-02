Colpo di scena a Uomini e Donne: il cavaliere Francesco S. ha chiesto alla dama Lucia di uscire dal programma, ma lei ha rifiutato

In passato ha partecipato a Uomini e Donne, e più precisamente, al Trono Over il cavaliere Francesco S. che ha subito catturato l’attenzione delle dame e del pubblico in studio per via del suo look tenebroso, con i capelli lunghi, la barba e l’aspetto casual. E aveva colpito tutti, in seical modo Tina Cipollari, quando ha confidato di non aver mai festeggiato un solo anniversario con la sua compagna.

Ora è ritornato in studio con la speranza di poter trovare una dama che sappia prenderlo e conquistargli il cuore. Non è stato di certo fortunato perché le sue frequentazioni con Gloria e Agnese non sono andate a buon fine (la prima deve ancora trovare il suo mentre la seconda si è innamorata di Roberto). Il cavaliere, però, ora sembra essere preso dalla dama Lucia.

Uomini e Donne: la dama Lucia ha spiazzato il cavaliere Francesco S.

In una delle puntate del mese scorso di Uomini e Donne il cavaliere Francesco S. ha raccontato di avere avuto un colpo di fulmine per Lucia. Hanno passato serate magiche, con baci e abbracci, ma i dubbi di Alessio hanno acceso una diatriba: si conoscevano già da prima?

Stando alle anticipazioni del programma di Maria De Filippi nella puntata in onda oggi dopo essere usciti varie volte, proprio i due protagonisti si ritroveranno al centro studio. Francesco ha deciso di chiederle di uscire, ma lei lo gelerà con un sonoro e categorico no. E come se non bastasse deciderà di conoscere un nuovo cavaliere sceso apposta per lei.

