Nel parterre del trono over di Uomini e Donne arriva Francesco S, nuovo cavaliere pronto a conquistare la scena.
Sono diversi i ritorni nell’attuale stagione del trono over di Uomini e Donne con le dame della scorsa stagione tornate in trasmissione per provare a cercare l’amore come Gemma Galgani, Sabrina Zago, Agnese De Pasquale, Cinzia Paolini e Gloria Nicoletti. Anche nel parterre maschile sono tornati alcuni cavalieri del trono over come Arcangelo e Alessio Pili Stella. Tuttavia, nel parterre maschile spicca la presenza anche di due vecchie conoscenze del pubblico del dating show di canale 5.
Le telecamere, infatti, hanno fatto una panoramica del parterre e i telespettatori hanno immediatamente notato la presenza di due cavalieri che si apprestano ad affrontare l’avventura. Nella puntata di Uomini e Donne del 24 settembre 2025, così, al centro dello studio si accomodano sia Federico Mastrostefano che Francesco S.
Chi è Francesco S.: il passato nel trono over a Uomini e Donne
Con un look sportivo, capelli brizzolati e sorriso contagioso, al centro dello studio di Uomini e Donne, si accomoda Francesco S. che il pubblico storico del trono over ha immediatamente riconosciuto come svela una segnalazione ricevuta e pubblicata da Lorenzo Pugnaloni.
Come fa sapere l’utente che ha inviato la segnalazione a Lorenzo Pugnaloni, Francesco S. ha partecipato a Uomini e Donne nel 2018 e, a quanto pare, fu coinvolto nella vicenda di cui erano protagonisti Sossio, Ursula e Chiara. Secondo l’utente, inoltre, all’epoca, Francesco S. fu 2accusato di voler stare al centro studio per visibilità”. Oggi, però, Francesco è tornato nel parterre del trono over pronto a mettersi nuovamente in gioco.