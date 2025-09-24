Nel parterre del trono over di Uomini e Donne arriva Francesco S, nuovo cavaliere pronto a conquistare la scena.

Sono diversi i ritorni nell’attuale stagione del trono over di Uomini e Donne con le dame della scorsa stagione tornate in trasmissione per provare a cercare l’amore come Gemma Galgani, Sabrina Zago, Agnese De Pasquale, Cinzia Paolini e Gloria Nicoletti. Anche nel parterre maschile sono tornati alcuni cavalieri del trono over come Arcangelo e Alessio Pili Stella. Tuttavia, nel parterre maschile spicca la presenza anche di due vecchie conoscenze del pubblico del dating show di canale 5.

Chi è Rosanna Siino, dama di Uomini e Donne/ Dall'addio a Giuseppe a Federico Mastrostefano

Le telecamere, infatti, hanno fatto una panoramica del parterre e i telespettatori hanno immediatamente notato la presenza di due cavalieri che si apprestano ad affrontare l’avventura. Nella puntata di Uomini e Donne del 24 settembre 2025, così, al centro dello studio si accomodano sia Federico Mastrostefano che Francesco S.

Chi è Giuseppe Molonia, cavaliere di Uomini e Donne/ Lite con Rosanna e la nuova fidanzata

Chi è Francesco S.: il passato nel trono over a Uomini e Donne

Con un look sportivo, capelli brizzolati e sorriso contagioso, al centro dello studio di Uomini e Donne, si accomoda Francesco S. che il pubblico storico del trono over ha immediatamente riconosciuto come svela una segnalazione ricevuta e pubblicata da Lorenzo Pugnaloni.

Come fa sapere l’utente che ha inviato la segnalazione a Lorenzo Pugnaloni, Francesco S. ha partecipato a Uomini e Donne nel 2018 e, a quanto pare, fu coinvolto nella vicenda di cui erano protagonisti Sossio, Ursula e Chiara. Secondo l’utente, inoltre, all’epoca, Francesco S. fu 2accusato di voler stare al centro studio per visibilità”. Oggi, però, Francesco è tornato nel parterre del trono over pronto a mettersi nuovamente in gioco.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 24 settembre 2025/ Asmaa e Cristiano ospiti in studio